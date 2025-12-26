La “guerra lampo” degli smartphone super sottili, CONFRONTO

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Mettiamolo subito in chiaro: non è un confronto fra due estremi, ma fra due idee di smartphone “intelligente”. Da una parte, il Motorola Edge 70, nuovo medio-alto gamma che sfida le logiche classiche del mercato con il suo corpo sottilissimo da 6 mm e una batteria che sembra non finire mai. Dall’altra, l’iPhone Air, l’ultimo arrivato in casa Apple e primo della famiglia a sposare davvero la filosofia della leggerezza e della portabilità estrema, con spessore e peso ridotti ma un’anima premium. Li ho usati entrambi per settimane, in contesti simili, alternandoli nel lavoro e nel tempo libero. E se il primo punta alla funzionalità pratica, il secondo gioca la carta della raffinatezza assoluta. Due dispositivi che, pur muovendosi su fasce di prezzo diverse, raccontano due modi opposti di intendere la tecnologia.

Design e materiali

Esteticamente, sono due mondi diversi. Il Motorola Edge 70 è essenziale, quasi industriale: linee dritte, spessore da record e una texture posteriore che dà subito grip. È uno smartphone che non ha paura di sporcarsi le mani: certificazione IP69, struttura rinforzata, frame in alluminio e un retro in materiale soft-touch che resiste a graffi e impronte. Il peso di soli 159 grammi lo rende incredibilmente maneggevole, e la sensazione generale è quella di un prodotto robusto e coerente.

L’iPhone Air, invece, è pura estetica Apple: telaio in titanio lucidato, bordi leggermente arrotondati e uno spessore intorno ai 5,5 mm che lo rende il più sottile di sempre per Cupertino. Il feeling è premium, raffinato, ma anche più “delicato”: l’alluminio e il vetro satinato restituiscono un tocco elegante, ma scivoloso. Qui l’ergonomia è buona, ma meno istintiva: si percepisce la ricerca del design come forma d’arte più che di funzionalità. In mano, l’Edge 70 è uno strumento, l’iPhone Air è un oggetto di design. Entrambi leggeri, entrambi sottili, ma con due personalità opposte.

Display e multimedia

Sul fronte visivo, la differenza si gioca su sfumature. Il Motorola Edge 70 monta un pannello OLED da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. È un display solido, fluido, con ottima luminosità fino a 2000 nit e contrasti profondi. Perfetto per chi guarda contenuti, lavora o gioca, grazie anche a un tocco preciso e a una visibilità all’aperto eccellente.

L’iPhone Air, invece, punta tutto sulla qualità cromatica e sulla resa cinematografica. Il suo display ProMotion OLED da 6,3 pollici (a metà tra l’iPhone base e il Pro) offre una calibrazione dei colori praticamente perfetta, con True Tone e gestione HDR impeccabile. In sintesi: il Motorola vince in fluidità e contrasto, l’iPhone Air in fedeltà cromatica e resa visiva. Due ottimi schermi, ma per esigenze diverse

Prestazioni e software

Qui la distanza si fa più netta. Il Motorola Edge 70 è spinto dallo Snapdragon 7 Gen 4, un chip equilibrato e parsimonioso nei consumi. Abbinato a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, offre prestazioni costanti e un’esperienza Android 16 quasi stock, pulita e reattiva. Non è un mostro da benchmark, ma è affidabile, fluido e praticamente impossibile da surriscaldare. L’AI integrata (Moto AI e Gemini) si muove bene tra suggerimenti, notifiche intelligenti e gestione energetica, ma non raggiunge la profondità dell’ecosistema Apple.

Dall’altra parte, l’iPhone Air monta il nuovo chip A19 Pro, lo stesso del modello premium iPhone 17 Pro, ma con una gestione termica differente e un’attenzione particolare all’efficienza. Il risultato è un dispositivo che, anche con soli 8 GB di RAM, offre una sensazione di immediatezza superiore. Tutto risponde all’istante, con la classica ottimizzazione di iOS 26 e l’integrazione totale con il resto dell’ecosistema Apple. Le app si aprono in un battito di ciglia, la gestione della fotocamera è istantanea, e l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence — pur ancora limitata — mostra un livello di integrazione più organico. In breve: il Motorola è più libero e personalizzabile, l’iPhone Air è più efficiente e controllato.

Fotocamera

Il Motorola Edge 70 monta una doppia fotocamera da 50 megapixel (principale e ultra-grandangolare) con stabilizzazione ottica. Le immagini sono nitide, equilibrate nei colori e sorprendentemente buone anche in scarsa luce. La resa è naturale, senza saturazioni forzate, e il software di elaborazione ha fatto passi avanti enormi. Anche le storie di Instagram e i video social, storicamente punto debole degli Android, qui si comportano benissimo.

L’iPhone Air, pur avendo un solo sensore da 48 MP, beneficia di un’elaborazione software più raffinata. Il nuovo motore fotografico di Apple gestisce la luce con una precisione quasi cinematografica, e la resa delle texture è più morbida, più “fotografica”. Tuttavia, manca una vera lente zoom o ultra-grandangolare, elemento che penalizza la versatilità. Nei video, invece, non c’è storia: l’iPhone Air resta imbattibile per stabilizzazione, fedeltà cromatica e profondità dinamica. Motorola vince in flessibilità, Apple in coerenza visiva e video.

Batteria e autonomia

Ecco dove il Motorola Edge 70 stravince. Con una batteria da 4800 mAh in soli 6 mm di spessore, è il nuovo riferimento della categoria. Arriva tranquillamente a due giorni di utilizzo moderato, e copre senza problemi giornate stress con 5 ore di schermo e chiamate continue. La ricarica da 68W è rapida e concreta, con 50% in meno di 20 minuti. C’è anche la ricarica wireless da 15W, utile in emergenza.

L’iPhone Air, con la sua batteria più piccola, si ferma a un giorno pieno. È ottimizzato, gestisce bene il consumo grazie all’A19 Pro e a iOS, ma non arriva al livello di endurance del Motorola. In compenso, la ricarica wireless MagSafe resta più comoda, con un’ergonomia studiata per chi vive l’iPhone anche come oggetto d’arredo.

Ecosistema e funzionalità

Il vantaggio di Apple sta sempre nel suo ecosistema. L’iPhone Air si integra con tutto: MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods. I file passano in un istante, i messaggi si sincronizzano, e il lavoro si sposta da un device all’altro senza accorgersene. È un universo chiuso, sì, ma perfettamente armonico.

Motorola, dal canto suo, ha costruito un ecosistema intelligente grazie a Smart Connect. Collegare il telefono al PC o alla TV è facilissimo, e l’esperienza con dispositivi Lenovo o Chromebook è ormai fluida. Non ha la profondità dell’universo Apple, ma è molto più aperto e compatibile, anche con accessori di terze parti.

Prezzo e considerazioni finali

Il Motorola Edge 70 parte da circa 799 euro, mentre l’iPhone Air sfiora i 1219 euro. La differenza di prezzo è netta, ma rispecchia anche due target diversi. Motorola parla a chi cerca uno smartphone completo, sottile, resistente e senza troppe pretese di status symbol. È il telefono della razionalità. Apple, invece, continua a vendere un’esperienza, non un prodotto: materiali unici, integrazione totale e quel senso di esclusività che, nel bene o nel male, resta il suo marchio di fabbrica. Per fortuna si trovano a molto meno grazie agli street price. Motorola infatti, sta sui 666,99€ su Amazon, iPhone Air invece, a 1099€.