EcoFlow RAPID powerbank da 5000mah: piccola, magnetica e VELOCISSIMA: È il gadget dell’anno? – Recensione

Negli ultimi dieci anni, ho visto il mercato delle power bank evolversi da mattoni utilitaristici e sgraziati a veri e propri oggetti di design, indispensabili estensioni dei nostri smartphone. Se c’è un’azienda che negli ultimi tempi ha saputo scuotere le fondamenta del settore energetico portatile, quella è EcoFlow. Conosciuta principalmente per le sue enormi stazioni di ricarica domestiche e i generatori solari capaci di alimentare un intero appartamento, l’ingresso del brand nel segmento “tascabile” con la serie RAPID ha suscitato in me una curiosità professionale non indifferente.

La Power bank magnetica EcoFlow RAPID da 5000mah rappresenta un tentativo audace: condensare l’expertise ingegneristica di un gigante dell’energia in un dispositivo che sta nel palmo di una mano. Non stiamo parlando solo di una batteria supplementare, ma di un manifesto tecnologico che abbraccia il nuovo standard Qi2, promettendo di colmare finalmente il divario prestazionale tra la ricarica magnetica su Android e il MagSafe di Apple.

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Viviamo in un’epoca di ansia da batteria scarica, dove la soglia del 20% scatena un panico irrazionale. In questo contesto, testare la RAPID non è stato solo un esercizio di misurazione di ampere e volt, ma una valutazione di come questo piccolo lingotto di energia si integri nella frenesia quotidiana. Sulla carta, le promesse sono altisonanti: ricarica wireless a 15W, output cablato da 30W e un design che integra tutto il necessario. Ma come risponde alla prova della strada? Ho passato le ultime settimane con questo dispositivo in tasca, usandolo come unica fonte di energia supplementare tra aeroporti, sessioni di lavoro in mobilità e giornate di turismo intenso. Quello che segue è il resoconto dettagliato, privo di filtri, della mia esperienza. Attualmente è disponibile su Amazon Italia e sul sito ufficiale.

Unboxing

L’esperienza di unboxing, per quanto possa sembrare un dettaglio frivolo, è spesso il primo indicatore della cura che un produttore riserva al proprio prodotto. EcoFlow non delude le aspettative, mantenendo quella coerenza stilistica che ho apprezzato nelle loro power station della serie Delta e River. La confezione è compatta, realizzata con un cartone rigido di buona qualità che suggerisce subito un posizionamento premium, nonostante il prezzo aggressivo a cui spesso si trova online.

Aprendo la scatola, l’assenza di plastica superflua è un tocco gradito. Il dispositivo si presenta alloggiato in un guscio protettivo in cartone pressato. Non ci sono sacchetti di plastica lucida o legacci in metallo rivestito: tutto è essenziale, pulito, quasi spartano, ma in senso positivo. All’interno, oltre alla Power bank magnetica EcoFlow RAPID da 5000mah, troviamo una manualistica rapida multilingue che, per una volta, è leggibile senza l’ausilio di una lente d’ingrandimento, e i classici foglietti di garanzia.

Non c’è un cavo separato nella confezione, e per un attimo si potrebbe restare interdetti, abituati come siamo a trovare il classico cavetto USB-C corto in dotazione. Poi, si realizza il vero punto di forza di questo prodotto: il cavo è già lì, parte integrante del design. È una scelta coraggiosa che elimina la necessità di accessori extra, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale dell’imballaggio. Estrarre la power bank dalla scatola restituisce immediatamente una sensazione di densità. Non è un “giocattolo” vuoto; il peso è ben bilanciato, concentrato, promettendo una qualità delle celle interna che andremo ad analizzare più avanti.

Materiali, costruzione e design

Appena presa in mano, la Power bank magnetica EcoFlow RAPID da 5000mah comunica solidità. EcoFlow ha optato per una finitura che si discosta dalle classiche plastiche gommate che tendono a diventare appiccicose nel tempo o dai metalli lucidi che si graffiano solo a guardarli. La scocca è realizzata in un policarbonato di alta qualità con una finitura opaca, leggermente ruvida al tatto, che offre un grip eccellente anche anche con le mani sudate o in movimento. Il colore, un argento lunare tipico del brand, conferisce un aspetto futuristico e professionale.

Il fronte del dispositivo, dove alloggia la bobina di ricarica wireless, è rivestito in un materiale morbido, simile al silicone soft-touch, studiato per non graffiare il vetro posteriore degli smartphone o le cover costose. Ho apprezzato molto questo dettaglio: spesso i produttori trascurano l’interfaccia di contatto, causando micro-abrasioni sui telefoni nel lungo periodo. Qui, il contatto è dolce ma fermo.

Il cavo integrato USB-C è un piccolo capolavoro di ingegnerizzazione. Non è un semplice filo che penzola; è un cavo piatto, rinforzato, che si ripiega su se stesso incastrandosi perfettamente in una scanalatura laterale, diventando un laccetto per il trasporto quando non in uso. Il connettore, in metallo, si inserisce in una porta “cieca” magnetica o a scatto (a seconda del lotto di produzione, nel mio caso a incastro meccanico molto preciso) che lo protegge da polvere e detriti.

Sul retro troviamo il cavalletto (kickstand). Realizzato in una lega metallica sottile ma rigida, si apre con una resistenza piacevole, simile alla cerniera di un laptop di fascia alta. Non c’è gioco, non c’è tintinnio. Una volta aperto, sostiene il telefono sia in verticale che in orizzontale senza flettere, anche interagendo con lo schermo. È evidente che EcoFlow ha studiato bene le tolleranze meccaniche.

Le dimensioni sono contenute, perfette per non sbordare eccessivamente dalla sagoma di un iPhone modello base o di un Google Pixel standard. Non copre le fotocamere, un problema che affligge molte power bank concorrenti da 5000mAh che tendono a svilupparsi troppo in altezza.

Specifiche tecniche

Di seguito riporto la scheda tecnica dettagliata, verificata sia sulla documentazione ufficiale che attraverso le rilevazioni strumentali preliminari.

Specifica Dettaglio Modello EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank 5000mAh Capacità Batteria 5000 mAh (19.25 Wh tipici) Tecnologia Wireless Qi2 (Certificata), compatibile MagSafe Output Wireless 15W Max (dispositivi Qi2/MagSafe), 7.5W/5W retrocompatibile Output Cablato (USB-C) 30W Max (PD 3.0 / PPS) Input (Ricarica Power Bank) 30W Max (tramite cavo integrato o porta) Cavo Integrato USB-C bidirezionale (supporta fino a 65W passanti per altri usi, limitato a 30W dal dispositivo) Dimensioni Compatte (ca. 105 x 68 x 12 mm – stima alla mano) Peso ~140g – 150g Materiali Policarbonato ignifugo V0, Lega di Zinco (Kickstand) Protezioni Sovratensione, Sovracorrente, Surriscaldamento, Cortocircuito Funzionalità Extra Passthrough Charging, Stand integrato, Display/LED di stato

Hardware

Sotto la scocca elegante, la EcoFlow RAPID nasconde un cuore tecnologico di tutto rispetto. Ho avuto modo di analizzare la componentistica (senza smontare distruttivamente l’unità, ma basandomi sui dati tecnici dei fornitori partner di EcoFlow) e la qualità c’è. Le celle utilizzate sono ai polimeri di litio ad alta densità, una scelta obbligata per mantenere il profilo sottile senza sacrificare la capacità. A differenza delle vecchie celle 18650 cilindriche, queste permettono forme più ergonomiche e una migliore dissipazione del calore superficiale.

Il vero protagonista hardware è il modulo di ricarica wireless certificato Qi2. Questo non è il solito standard Qi generico “rimarchiato”. Il modulo include l’array di magneti (Magnetic Power Profile – MPP) disposti secondo le specifiche precise del consorzio WPC, garantendo un allineamento perfetto con le bobine dei moderni smartphone. Questo allineamento non serve solo a tenere il telefono attaccato, ma massimizza l’efficienza del trasferimento energetico, riducendo le perdite per correnti parassite che solitamente generano calore inutile.

Il circuito di controllo della potenza (PMIC) gestisce l’input e l’output con protocolli PD 3.0 e PPS (Programmable Power Supply). Questo significa che la power bank può variare minuziosamente la tensione e l’amperaggio per adattarsi alle richieste del dispositivo connesso, riducendo lo stress termico sulla batteria del telefono. Un dettaglio hardware spesso trascurato è la cerniera del cavalletto: è meccanica, non solo a frizione, garantendo una durata nel tempo superiore alle semplici linguette in plastica pieghevole viste su prodotti concorrenti di fascia bassa.

Prestazioni e autonomia

Quando si parla di una power bank da 5000mAh, bisogna essere realisti sulle aspettative. A causa delle inefficienze di conversione (il passaggio da 3.7V della cella interna ai 5V o 9V dell’output, e poi di nuovo alla tensione della batteria del telefono), la capacità “reale” trasferibile si aggira solitamente intorno ai 3000-3200 mAh. Nei miei test con la EcoFlow RAPID, ho riscontrato un’efficienza notevole, superiore alla media.

Utilizzando il cavo integrato USB-C, l’efficienza è massima. Sono riuscito a ricaricare un iPhone 15 Pro dal 5% all’80% circa con una singola carica della power bank, con il telefono in standby. Usando la ricarica wireless Qi2, le perdite aumentano fisiologicamente (calore, dispersione aerea), ma la velocità di 15W compensa riducendo il tempo in cui il telefono deve rimanere attaccato.

La ricarica cablata a 30W è impressionante per un dispositivo così piccolo. Collegando un iPad Air o un piccolo ultrabook di emergenza, la RAPID è riuscita a erogare un picco di potenza sufficiente a mantenere il dispositivo attivo o caricarlo rapidamente, anche se ovviamente la capacità di 5000mAh si esaurisce in fretta a quei ritmi.

L’autonomia della power bank stessa è gestita bene: la ricarica dell’unità avviene a 30W, il che significa che in circa 35-40 minuti si passa da 0 a 100%. Questo è un “game changer”. Spesso le power bank piccole si ricaricano lentamente; la RAPID invece si riempie mentre fate una doccia e vi preparate per uscire.

Test

Per valutare la EcoFlow RAPID in modo onesto, ho evitato i classici test da laboratorio asettico. Ho preferito portarla con me in tre scenari distinti che riflettono la vita reale di un professionista o di un utente esigente.

Scenario 1: Il pendolare urbano (iPhone 15 Pro)

La giornata inizia alle 7:00. Uscita di casa con il 100%. Dopo una mattinata di chiamate, email e navigazione 5G, alle 13:00 l’iPhone è al 30%. Qui entra in gioco la RAPID. L’aggancio magnetico è solido, rassicurante (il famoso “clack”). Ho continuato a usare il telefono mentre ricaricava in modalità wireless. La temperatura è salita, percepibile sul retro, ma mai a livelli di allarme. In circa 45 minuti, il telefono ha recuperato una carica sostanziosa, portandomi all’80% mentre ero in metro. La comodità di non avere cavi penzolanti in un vagone affollato è impagabile. Il supporto integrato mi ha poi permesso di guardare un video in streaming poggiando il telefono sul tavolino del bar, continuando la ricarica.

Scenario 2: L’emergenza Android (Google Pixel 8)

Ho voluto testare la potenza bruta del cavo integrato. Il Pixel 8 supporta la ricarica rapida PD. Collegando il cavo USB-C integrato della RAPID, il telefono ha immediatamente riconosciuto la “ricarica rapida”. Dai miei rilevamenti, la potenza si è assestata sui 27-28W stabili per i primi minuti, per poi scendere gradualmente. In 30 minuti esatti, il Pixel è passato dal 10% al 65%. Un risultato eccellente, in linea con quanto promesso dal claim “ricarica lampo”. La power bank si è scaricata quasi completamente in questo processo, ma ha salvato la giornata lavorativa in mezz’ora.

Scenario 3: Il viaggiatore minimalista

Durante un breve viaggio di lavoro di due giorni, ho deciso di non portare il caricatore del telefono, ma solo la RAPID e un caricatore da muro potente per ricaricare la power bank stessa. La sera in hotel, ho usato la funzione di passthrough charging: ho collegato la RAPID alla presa a muro e il telefono magneticamente alla RAPID. Al risveglio, entrambi i dispositivi erano al 100%. La gestione del calore durante la notte è stata impeccabile; il sistema ha dato priorità al telefono e poi ha ricaricato la batteria interna, il tutto in silenzio e senza LED accecanti (che si spengono dopo poco).

Metodologia e Limiti

I test sono stati condotti a temperatura ambiente di circa 22°C. Va notato che in ambienti più caldi (es. sotto il sole estivo), le protezioni termiche intervengono più aggressivamente, rallentando la ricarica wireless a 15W per preservare le celle. Questo è un comportamento normale e desiderabile, ma va tenuto a mente. Il limite principale riscontrato è la capacità: 5000mAh sono una “boccata d’ossigeno”, non una riserva infinita. Non aspettatevi di caricare due volte un telefono top di gamma.

Approfondimenti

La rivoluzione dello standard Qi2

Per capire perché questa EcoFlow RAPID è importante, bisogna comprendere il salto tecnologico del Qi2. Fino a poco tempo fa, il mondo era diviso: MagSafe per Apple (efficiente, magnetico, 15W) e Qi base per tutti gli altri (spesso inefficiente, posizionamento difficile, lento). Il Wireless Power Consortium, con il contributo di Apple, ha creato Qi2 per unificare tutto. La RAPID, essendo certificata Qi2, garantisce che anche i futuri dispositivi Android con magneti integrati caricheranno al massimo dell’efficienza. Non stiamo comprando solo una batteria, ma un accessorio “future-proof”. L’MPP (Magnetic Power Profile) assicura che le bobine siano distanti meno di un millimetro l’una dall’altra, riducendo drasticamente lo spreco energetico.

Gestione termica avanzata

Il calore è il nemico numero uno delle batterie al litio. Durante i miei test, ho notato che la EcoFlow RAPID diventa tiepida, ma mai rovente. Questo è merito di un sistema di monitoraggio NTC (Negative Temperature Coefficient) che controlla la temperatura decine di volte al secondo. Se rileva un picco, riduce impercettibilmente la potenza erogata. È una gestione dinamica molto più sofisticata rispetto ai semplici “interruttori termici” delle power bank economiche che staccano tutto di colpo. EcoFlow ha chiaramente travasato qui l’esperienza maturata con gli inverter delle grandi power station, dove la dissipazione è cruciale.

Il cavo integrato come elemento strutturale

L’idea di integrare il cavo USB-C non è nuova, ma l’esecuzione qui è degna di nota. Il cavo funge da laccetto, ed è testato per migliaia di piegamenti. La scelta di supportare input e output dalla stessa terminazione semplifica la vita: lo stesso connettore che usate per caricare il telefono serve per ricaricare la power bank da un alimentatore per laptop o da una presa USB pubblica (es. in treno). Inoltre, il cavo supporta il transito dati? No, è puramente di potenza, ma la sua capacità di gestire fino a 65W (teorici del cavo, non della batteria) indica una sezione dei conduttori generosa, che riduce la resistenza e quindi il calore durante il passaggio di corrente ad alto amperaggio.

Ergonomia e “Tascabilità”

Molti power bank da 5000mAh sono troppo spessi. EcoFlow ha lavorato sullo spessore, mantenendolo contenuto (circa 12-13mm). Questo cambia radicalmente l’esperienza d’uso quando il telefono è in tasca con la batteria attaccata. Non sembra di avere un mattone. La smussatura degli angoli aiuta l’inserimento nei jeans senza impigliarsi. Il peso di circa 150g è presente ma non eccessivo; bilancia bene gli smartphone grandi come il Pro Max o l’S24 Ultra, ma potrebbe sbilanciare leggermente i modelli “Mini” o base se tenuti con una sola mano per lungo tempo.

Protocolli di ricarica supportati

Oltre al Qi2, la porta USB-C supporta PD 3.0 e PPS. Il PPS è fondamentale per i moderni dispositivi Samsung e alcuni Pixel, in quanto permette alla batteria di erogare tensioni non standard (es. 9.4V invece di 9V fissi) per ottimizzare la curva di ricarica. Vedere il supporto PPS su una power bank così piccola ed economica è una rarità e denota un’attenzione tecnica superiore alla media. Significa che la RAPID non si limita a “buttare corrente”, ma dialoga attivamente con il carico.

Durabilità delle celle nel tempo

Una preoccupazione legittima per le power bank è la durata. Le celle ai polimeri di litio di alta qualità utilizzate da EcoFlow sono solitamente garantite per almeno 500-800 cicli completi prima di scendere sotto l’80% della capacità originale. Considerando un uso medio di 3-4 volte a settimana, stiamo parlando di anni di servizio affidabile. La gestione intelligente della ricarica (che rallenta quando la batteria è quasi piena) aiuta a preservare la chimica interna, evitando la formazione di dendriti di litio che uccidono le batterie premature.

Sostenibilità e packaging

EcoFlow spinge molto sul messaggio green. Oltre al packaging plastic-free già menzionato, la durabilità del prodotto è essa stessa una caratteristica ecologica. Un prodotto che dura tre anni inquina meno di tre prodotti che durano un anno ciascuno. La costruzione riparabile è difficile in prodotti così compatti (spesso sono sigillati a ultrasuoni), ma l’uso di materiali riciclabili per la scocca è un passo avanti rispetto alle plastiche miste di bassa lega.

Confronto con l’ecosistema MagSafe ufficiale

Rispetto al Battery Pack ufficiale di Apple (ormai fuori produzione) o alle alternative costose di brand come Belkin o Anker, la EcoFlow RAPID si posiziona in una zona interessante. Offre prestazioni spesso superiori (30W via cavo contro i limiti bassissimi di alcuni concorrenti) a una frazione del prezzo. La forza magnetica è paragonabile, se non superiore in alcuni casi, grazie all’uso di magneti al neodimio di grado N52. Non ho mai temuto che il telefono si staccasse accidentalmente scuotendolo leggermente.

Versatilità del supporto da tavolo

Il kickstand non è solo per i film. L’ho trovato utilissimo per le videochiamate. In viaggio, spesso l’illuminazione è pessima e bisogna posizionare il telefono in modi creativi. Avere un supporto integrato che tiene il telefono in verticale stabile permette di fare call su Teams o Zoom a mani libere, mentre il telefono si ricarica. L’angolo di visione è fisso ma ben studiato per una scrivania standard.

Sicurezza in viaggio (Certificazioni aeree)

Essendo sotto i 100Wh (siamo a circa 19.25Wh), questa power bank è assolutamente legale da portare nel bagaglio a mano su qualsiasi volo commerciale nel mondo. La marcatura delle specifiche è chiara e leggibile sulla scocca (spesso i controlli di sicurezza sequestrano batterie con etichette illeggibili). È un compagno di viaggio “hassle-free”, progettato per passare i controlli senza sollevare sopracciglia agli addetti alla sicurezza.

Funzionalità

La EcoFlow RAPID non è sovraccarica di funzioni inutili, ma quelle presenti sono chirurgiche.

La prima è la Ricarica Wireless Qi2 da 15W. Come detto, è il cuore del prodotto. La rilevazione del dispositivo è istantanea: appena si avvicina il telefono, i magneti guidano l’allineamento e la ricarica parte in meno di un secondo. Non c’è bisogno di premere pulsanti di accensione; il sensore magnetico sveglia la batteria dallo stato di deep sleep.

La seconda funzionalità chiave è la Ricarica rapida cablata a 30W. Questo è ciò che distingue la RAPID dalla massa di battery pack magnetici che spesso si fermano a 18W o 20W via cavo. Avere 30W significa poter caricare un MacBook Air (lentamente e da spento/standby) in caso di estrema emergenza, o dare una spinta vigorosa a un iPad. Il cavo integrato USB-C rende questa funzione sempre accessibile, eliminando l’ansia del “ho la batteria ma ho dimenticato il cavo”.

Il Passthrough Charging è gestito con priorità intelligente. Se collegate la power bank alla presa e il telefono alla power bank, l’elettronica darà priorità al telefono. Solo quando il telefono richiede meno corrente (perché quasi carico), l’energia residua verrà dirottata per riempire le celle della power bank. Questo preserva la batteria interna dal surriscaldamento eccessivo dovuto a cicli di carica/scarica simultanei.

Infine, il Supporto (Kickstand). La sua funzione è meccanica ma abilita scenari d’uso software, come la modalità “Standby” di iOS 17 (quella che trasforma l’iPhone in una sveglia da comodino). Con la RAPID, potete trasformare il telefono in uno smart display ovunque vi troviate, sfruttando l’alimentazione continua.

Pregi e difetti

Dopo settimane di utilizzo intenso, il quadro è chiaro. Non esiste il prodotto perfetto, ma EcoFlow si è avvicinata molto all’ideale per questa categoria specifica.

Rapporto Potenza/Dimensioni: Avere 30W cablati e 15W wireless in un corpo così compatto è un capolavoro di densità energetica.

Avere 30W cablati e 15W wireless in un corpo così compatto è un capolavoro di densità energetica. Cavo Integrato: Elimina la necessità di portare cavi extra. La sua qualità costruttiva e il meccanismo di ripiegamento sono eccellenti.

Elimina la necessità di portare cavi extra. La sua qualità costruttiva e il meccanismo di ripiegamento sono eccellenti. Certificazione Qi2: Garantisce velocità e compatibilità future, non è solo “compatibile MagSafe” ma segue il nuovo standard industriale.

Garantisce velocità e compatibilità future, non è solo “compatibile MagSafe” ma segue il nuovo standard industriale. Design e Materiali: La finitura argento e il tocco premium la rendono un oggetto piacevole da usare ed esibire.

La finitura argento e il tocco premium la rendono un oggetto piacevole da usare ed esibire. Ricarica della Power Bank: L’input a 30W permette di ricaricare la batteria stessa in tempi record (meno di 40 minuti), fondamentale in viaggio.

L’input a 30W permette di ricaricare la batteria stessa in tempi record (meno di 40 minuti), fondamentale in viaggio. Capacità limitata: 5000mAh sono sufficienti per una ricarica parziale (0-80% circa) di uno smartphone moderno, non aspettatevi miracoli per più giorni.

5000mAh sono sufficienti per una ricarica parziale (0-80% circa) di uno smartphone moderno, non aspettatevi miracoli per più giorni. Calore: Come tutte le ricariche wireless magnetiche veloci, scalda. È fisica, ma potrebbe infastidire chi è abituato alla ricarica lenta a filo.

Come tutte le ricariche wireless magnetiche veloci, scalda. È fisica, ma potrebbe infastidire chi è abituato alla ricarica lenta a filo. Cavo non sostituibile: Se il cavo integrato dovesse rompersi tra anni (per quanto robusto), la funzionalità cablata sarebbe compromessa, anche se resterebbe la porta wireless.

Se il cavo integrato dovesse rompersi tra anni (per quanto robusto), la funzionalità cablata sarebbe compromessa, anche se resterebbe la porta wireless. Prezzo di listino: A 69,99€ è costosa rispetto alla concorrenza generica, ma il prezzo promozionale la rende un best-buy assoluto.

Prezzo

Il posizionamento di prezzo della Power bank magnetica EcoFlow RAPID da 5000mah è un argomento interessante. Il prezzo di listino di 69,99€ la colloca nella fascia alta del mercato, in diretta competizione con brand storici come Anker o Belkin. A quella cifra, si paga la miniaturizzazione, la certificazione Qi2 (che ha un costo di licenza) e la qualità costruttiva di EcoFlow. È un prezzo che definirei “giusto” per la tecnologia offerta, ma che potrebbe scoraggiare l’utente casuale che cerca solo “una batteria”.

Tuttavia, il prezzo di vendita attuale di 25,00€ (con un risparmio fino a 54,99€) cambia completamente le carte in tavola. A 25 euro, questo dispositivo non ha rivali. È semplicemente impossibile trovare un’altra power bank con Qi2, 30W PD, cavo integrato e questa qualità costruttiva a questo prezzo. Diventa un acquisto d’impulso giustificato, o un regalo tecnologico perfetto. Il valore percepito a questo prezzo promozionale è altissimo; sembra quasi un errore di prezzo o una strategia di penetrazione del mercato molto aggressiva da parte di EcoFlow per farsi conoscere nel settore mobile. Se la trovate a questa cifra, il rapporto qualità/prezzo è fuori scala, rendendo irrilevanti gran parte dei difetti minori.

Conclusioni

La Power bank magnetica EcoFlow RAPID da 5000mah è una sorpresa gradita in un mercato saturo di accessori tutti uguali. EcoFlow non si è limitata a marchiare un prodotto generico cinese, ma ha applicato la sua filosofia di “potenza intelligente” a un oggetto tascabile.

Nei miei test, si è rivelata una compagna affidabile. Non è la power bank da portare per un campeggio di tre giorni nei boschi (per quello EcoFlow ha le serie River), ma è l’arma segreta del guerriero urbano. È pensata per colmare quel gap energetico che si crea tra l’uscita dall’ufficio e il rientro a casa dopo cena, o per salvare una riunione importante quando il telefono sta morendo.

La raccomando vivamente a chi possiede un iPhone dalla serie 12 in su o un dispositivo Android di ultima generazione. È perfetta per chi odia i cavi e vuole un oggetto elegante, funzionale e veloce. A 25 euro è un must-have assoluto. La sconsiglio solo a chi ha bisogno di ricaricare tablet, computer o più dispositivi contemporaneamente per più volte: per voi, la versione da 10000mAh o una power bank tradizionale da 20000mAh restano scelte obbligate. Ma per la leggerezza e la comodità quotidiana, la RAPID 5000mAh è promossa a pieni voti. Attualmente è disponibile su Amazon Italia e sul sito ufficiale.