Motorola anticipa il Prime Day: 12 giorni di offerte dal 15 giugno

Non bisogna aspettare il 23 giugno per approfittare delle promozioni Motorola legate all’Amazon Prime Day. Da oggi, 15 giugno, il brand ha dato il via a dodici giorni di offerte consecutive che si estendono fino alla fine dell’evento Amazon, il 26 giugno. Una finestra temporale volutamente più ampia rispetto ai quattro giorni ufficiali del Prime Day, pensata per dare a tutti il tempo di valutare con calma gli acquisti. Tutte le promozioni sono disponibili sulla vetrina ufficiale Motorola su Amazon.

razr 70 e razr 70 Ultra: i pieghevoli con coupon extra

Le stelle dell’iniziativa sono i nuovi pieghevoli della gamma razr 70. Il motorola razr 70 è proposto a 799,90 euro con un coupon aggiuntivo da 100 euro applicabile fino al 23 giugno. Il motorola razr 70 Ultra scende a 1.299,90 euro con un coupon extra da 200 euro valido fino alla stessa data. Entrambi integrano funzioni di intelligenza artificiale avanzate e display esterni più interattivi e funzionali rispetto alla generazione precedente, due smartphone a conchiglia che portano il formato pieghevole a un livello di praticità quotidiana difficilmente raggiunto in precedenza.

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edge 70 Cloud Dancer: prezzo dimezzato e moto buds incluse

Per chi cerca uno smartphone premium senza avvicinarsi ai pieghevoli, il motorola edge 70 nella colorazione Cloud Dancer, il colore dell’anno 2026, è disponibile a 399,90 euro invece di 799 euro, con le moto buds incluse nell’offerta. Un dispositivo sottile, con comparto fotografico avanzato e un’estetica ricercata, proposto a metà del suo prezzo di listino per tutta la durata dell’iniziativa.

L’intera gamma moto g in promozione

La famiglia moto g partecipa con i suoi modelli più recenti, coprendo un range ampio di esigenze e budget. Dal dinamico moto g56 fino al moto g87 con fotocamera da 200MP, passando per g57, g67 e g77, ogni modello porta con sé uno specifico punto di forza, autonomia estesa, equilibrio tra prestazioni e prezzo, qualità fotografica. Sul moto g87 è applicabile fino al 23 giugno un coupon aggiuntivo da 50 euro.