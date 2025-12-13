ZTE Pad X1102N arriva ufficialmente in Europa, ecco i dettagli

Il produttore tech ZTE ha da poco presentato in veste ufficiale in Europa un nuovo tablet. Si tratta del nuovo ZTE Pad X1102N. Quest’ultimo, almeno per il momento, sembra essere disponibile all’acquisto in Polonia. È probabile che nei prossimi giorni l’azienda lo distribuirà ufficialmente anche negli altri paesi. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche.

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ZTE annuncia ufficialmente in Europa il nuovo tavlet ZTE Pad X1102N

In queste ultime ore il produttore tech ZTE ha presentato in Europa il nuovo tablet ZTE Pad X1102N. Quest’ultimo appartiene alla fascia media del mercato. Sulla parte frontale è presente un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 11 pollici ed ha una risoluzione pari a 1920 x 2000 pixel. Il pannello può anche vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sul fronte il tablet dispone poi di una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP.

La parte posteriore ospita invece un singolo sensore fotografico da 13 MP. Dal punto di vista prestazionale, il tablet è alimentato da un processore di casa Unisoc. Si tratta del soc Unisoc T8100. A supportarlo sono poi presenti tagli di memoria con 6 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Per quanto riguarda l’autonomia, poi, il tablet può contare sulla presenza di una batteria piuttosto capiente. Si tratta di ben 7670 mah.

In caso di ogni necessità, gli utenti potranno ricaricare la batteria in tempi brevi grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 21W. Dal punto di vista dimensionale, il tablet misura 257 x 168 x 7.65 mm, mentre il peso complessivo è pari a 522 grammi. Il software installato a bordo, invece, è Android 15.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato in apertura, per il momento il nuovo ZTE Pad X1102N è disponibile all’acquisto in Polonia. Rimaniamo in attesa di dettagli da parte dell’azienda su un suo possibile arrivo in Italia.