YouTube separa finalmente Shorts e video lunghi

439 YouTube ha deciso di dare un po’ di ordine nel caos dei video brevi, introducendo finalmente un filtro dedicato agli Shorts. Fino a oggi, chi li adorava si ritrovava mischiato con i video lunghi, e chi invece li evitava era costretto a scorrere senza sosta. Con questa novità, invece, i video brevi hanno finalmente una loro categoria e chi li cerca può restringere i risultati solo a Shorts, mentre chi li vuole ignorare può escluderli del tutto. È un piccolo cambiamento, ma che promette di rendere le ricerche più precise e personalizzate, soprattutto per chi usa YouTube come strumento di lavoro o di approfondimento, oltre che di intrattenimento.