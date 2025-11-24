Yeelight Smart Home Hub: primo gateway multiprotocollo per smart home

La crescente diffusione delle case intelligenti porta con sé la necessità di dispositivi capaci di integrare differenti ecosistemi senza complicazioni. In tale scenario, Yeelight si prepara a lanciare il suo Smart Home Hub. Si tratta di un gateway progettato per diventare il punto di controllo centrale di una casa connessa. L’obiettivo è facilitare l’interoperabilità tra prodotti Yeelight e l’ecosistema Matter. Offrendo agli utenti un’esperienza di gestione più coerente e immediata. La novità principale dello Smart Home Hub è il suo approccio multiprotocollo. Il dispositivo supporta WiFi, OpenThread e BLE Mesh. Consentendo di collegare dispositivi Yeelight che utilizzano tecnologie diverse e di integrarli in ecosistemi altri. Come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Yeelight Smart Home Hub: ecco i dettagli

Un elemento tecnologico di rilievo è la funzione di Thread Border Router, che permette di connettere reti Thread ad altre reti come WiFi o Ethernet. Tale ruolo di “router di confine” assicura che i dispositivi compatibili con Thread possano comunicare senza problemi con quelli che utilizzano protocolli diversi. Eliminando così la necessità di bridge aggiuntivi e semplificando l’installazione.

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Lo Smart Home Hub offre anche capacità avanzate di gestione locale. Il controllo LAN consente di ridurre i tempi di risposta dei dispositivi. Mentre la possibilità di utilizzare il sistema offline garantisce che le automazioni della smart home restino attive. Ciò anche in assenza di connessione a Internet. Il dispositivo è stato progettato per supportare fino a 150 connessioni simultanee. Rendendolo adatto a installazioni con numerosi apparecchi collegati.

La combinazione di supporto multiprotocollo, certificazione Matter e controllo diretto dei dispositivi permette di centralizzare la gestione della casa intelligente. Semplificando così la vita di chi desidera un ecosistema domestico fluido e interoperabile. L’arrivo sul mercato è previsto nel primo trimestre del 2026, anche se il prezzo non è ancora noto. L’uscita di tale dispositivo riflette una tendenza più ampia nel settore della smart home. Ovvero l’adozione di hub in grado di connettere diversi standard tecnologici senza compromettere la rapidità o la semplicità d’uso. Guardando al futuro, strumenti come lo Smart Home Hub potrebbero rappresentare un punto di svolta per chi cerca una casa intelligente realmente integrata e gestibile.