Yahoo Mail down: centinaia di utenti senza email per ore

Yahoo Mail ha smesso di funzionare per centinaia di persone nella giornata dell’8 giugno 2026, lasciando molti utenti senza accesso alla propria casella di posta sia da computer che da telefono. Per qualche ora il servizio è risultato irraggiungibile, e chi provava a caricare la propria email si ritrovava davanti a una schermata bloccata.

Cosa è successo durante il disservizio di Yahoo Mail

Le prime segnalazioni hanno iniziato ad arrivare intorno alle 12:40 (orario della costa est americana), con un picco registrato verso le 13:55. Nel momento di massima intensità si contavano poco meno di 900 segnalazioni di utenti che lamentavano l’impossibilità di accedere al servizio di posta elettronica. Tantissime persone si sono riversate su Downdetector, la piattaforma che monitora i malfunzionamenti dei servizi online, per capire se il problema riguardasse solo loro o fosse più diffuso. E la risposta, purtroppo per loro, era chiara: il disservizio era generalizzato.

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La cosa interessante è che il problema non sembrava colpire tutti allo stesso modo. Guardando la mappa di calore delle segnalazioni, la maggior parte delle difficoltà si concentrava nella zona nordorientale degli Stati Uniti. Ma non solo lì. Anche città come Chicago e Los Angeles mostravano qualche segno di sofferenza, anche se in misura minore rispetto al resto.

Il ritorno alla normalità

La buona notizia è arrivata abbastanza in fretta. Nel giro di qualche ora i numeri delle segnalazioni hanno cominciato a scendere, segno che il down di Yahoo Mail stava rientrando. Verso le 16:44 (sempre orario della costa est) tutti gli indicatori puntavano nella stessa direzione: il servizio era di nuovo online e funzionante.

Per chi usa Yahoo Mail come casella principale, qualche ora senza accesso può creare più di un grattacapo, soprattutto se si aspettava una comunicazione importante o si doveva controllare qualcosa per lavoro. Questi episodi, del resto, capitano anche ai servizi più consolidati. Nessuna piattaforma è completamente al riparo da interruzioni improvvise, e Yahoo non fa eccezione.

Quello che colpisce, in casi come questo, è la velocità con cui le persone si organizzano per capire cosa stia succedendo. Bastano pochi minuti perché le segnalazioni si moltiplichino e si formi una specie di censimento spontaneo del problema. Un meccanismo che, ironia della sorte, funziona proprio quando il servizio che dovrebbe metterci in comunicazione con il mondo decide di prendersi una pausa.

Al momento il malfunzionamento sembra essere stato risolto del tutto, con il flusso delle email tornato regolare per la maggior parte degli utenti coinvolti. Chi aveva avuto problemi nelle ore precedenti dovrebbe ora riuscire ad accedere senza intoppi alla propria posta, sia da desktop che da dispositivo mobile.

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