Xiaomi Watch 5 e Buds 6, lancio ufficiale e EMG tra le novità

Xiaomi sfoggia il meglio del brand con il lancio ufficiale di Watch 5 e Buds 6, due prodotti destinati a collocarsi nella fascia alta. Dopo il lancio del 25 dicembre, l’attenzione si concentra soprattutto sul nuovo smartwatch, che introdurrà una funzione inedita per il marchio: il supporto all’elettromiografia (EMG).

Negli ultimi anni Xiaomi ha spinto molto sul settore wearable, alternando prodotti dal prezzo aggressivo a modelli più ambiziosi. Con Watch 5, l’azienda sembra voler compiere un salto ulteriore. Infatti punta in modo deciso sulle funzioni avanzate per la salute e sull’interazione intelligente con il dispositivo.

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Watch 5 punta su salute e gesti

La novità più rilevante del Xiaomi Watch 5 è proprio l’integrazione del sensore EMG. Trattasi di una tecnologia in grado di rilevare i segnali elettrici prodotti dall’attività muscolare. Questo tipo di rilevazione apre scenari interessanti. Non solo per il monitoraggio della salute fisica, ma anche per nuove forme di controllo basate sui gesti del polso o delle dita.

Accanto all’EMG, lo smartwatch continuerà a offrire strumenti già noti come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il controllo dell’ossigenazione del sangue, l’analisi del sonno e la gestione dello stress. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un hardware più efficiente, pensato per garantire prestazioni fluide senza compromettere l’autonomia.

Il design dovrebbe mantenere un’impostazione premium, con materiali più curati e una costruzione solida, pensata sia per l’uso quotidiano sia per l’attività sportiva. Non manca l’attenzione alla connettività, con modelli che potrebbero offrire una maggiore indipendenza dallo smartphone.

Buds 6: audio e funzioni smart

Insieme allo smartwatch arriveranno anche i Xiaomi Buds 6, auricolari true wireless progettati per completare l’esperienza dell’ecosistema. L’obiettivo è offrire una qualità audio più equilibrata, migliorando resa sonora e comfort durante l’ascolto prolungato.

I Buds 6 punteranno su una maggiore integrazione con i dispositivi Xiaomi, introducendo funzioni intelligenti pensate non solo per la musica, ma anche per la comunicazione e la produttività. L’autonomia complessiva, grazie alla custodia di ricarica, dovrebbe consentire un utilizzo esteso durante l’intera giornata.

Con Watch 5 e Buds 6, Xiaomi mostra chiaramente la direzione intrapresa: dispositivi sempre più completi, meno orientati al solo prezzo e più focalizzati su innovazione, salute e integrazione. L’elettromiografia rappresenta un segnale forte in questa direzione.