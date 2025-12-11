Xiaomi: presentata la nuova plafoniera smart

La corsa di Xiaomi nel settore della domotica smart registra un nuovo capitolo con l’arrivo della Mijia Diffuse Reflection Ceiling Light. Si tratta di un modello che punta a distinguersi soprattutto per la qualità della luce e per la gestione intelligente dell’illuminazione domestica. Il progetto ruota intorno alla capacità di ottenere una diffusione luminosa più naturale rispetto alle comuni plafoniere LED. Il corpo lampada ospita 550 LED a spettro completo, sviluppati su misura per mantenere un indice di resa cromatica Ra97. Tale parametro, particolarmente elevato per un dispositivo consumer, permette di restituire colori fedeli anche in attività che richiedono precisione. Inoltre, la certificazione TÜV SÜD zero-glare conferma l’attenzione rivolta al comfort visivo e alla riduzione dell’abbagliamento.

Xiaomi: ecco le caratteristiche della nuova plafoniera smart

La distribuzione della luce non avviene solo verso il basso. La struttura è stata progettata con una doppia sorgente luminosa collocata sia sopra che sotto la lampada. Soluzione che lavora insieme a un ampio angolo di emissione a 170 gradi per ottenere una riflessione diffusa su soffitto, pareti e pavimento. L’obiettivo è di evitare punti troppo intensi e di creare un ambiente uniforme e più rilassante. La plafoniera può raggiungere una luminosità massima di 10.000 lumen e, secondo i dati dichiarati, in un locale di 16 metri quadrati è possibile arrivare a una media di 569 lux. L’installazione richiede uno spazio di circa 20 centimetri dal soffitto.

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Riguardo la connettività, l’integrazione con Xiaomi HyperConnect amplia le funzioni disponibili tramite l’app Mi Home. Ciò permette di controllare in remoto intensità, modalità e accensione. Inoltre, l’utente può gestire routine per il risveglio, attività come lettura o lavoro, oppure momenti di relax. Il sistema supporta anche i comandi vocali e la sincronizzazione con prodotti come tende intelligenti o sensori domestici.

Il prezzo fissato per il pre-ordine in Cina è di 1.899 yuan, pari a circa 230 euro al cambio attuale. La cifra anche se più alta risulta coerente con il posizionamento del nuovo prodotto di Xiaomi.