Xiaomi Pad 7, sconto FOLLE del 65% solo su Aliexpress

Quest’oggi viene proposta su Aliexpress un’occasione tech davvero imperdibile. Sul noto store di shopping online è infatti disponibile all’acquisto un fantastico tablet del produttore tech Xiaomi. Si tratta del nuovo Xiaomi Pad 7. Quest’ultimo è al momento proposto sullo store con uno sconto pari al 65%. In questo modo, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo decisamente conveniente, pari a soli 245,88 euro, nel taglio di memoria comprendente 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Tutti gli interessati ad averlo lo potranno acquistare seguendo direttamente QUESTO LINK.

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Xiaomi Pad 7 a questo prezzo è un’occasione, solo sullo store di shopping online Aliexpress

Xiaomi Pad 7 è un fantastico tablet e ora lo si potrà acquistare ad un ottimo prezzo su Aliexpress. Questo prodotto vanta la presenza di caratteristiche degne di nota. Tra queste, spicca la presenza sulla parte frontale di un display con una diagonale da 11 pollici con una risoluzione 2K pari a 3200 x 2136 pixel. Il pannello è un IPS LCD e vanta anche la presenza di una frequenza di aggiornamento da addirittura 144Hz.

Dal punto di vista prestazionale troviamo uno degli ottimi processori di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 7 Gen 3, il quale è accompagnato da tagli con memorie RAM LPDDR5X e storage interno ultra veloce UFS 4.0. La costruzione del tablet è poi impeccabile, con una scocca realizzata in metallo, estremamente leggero (solo 500 grammi) e sottile (solo 6.18 mm di spessore). Nonostante questo spessore contenuto, a bordo è poi presente una batteria molto capiente da ben 8850 mah. In caso di necessità, non manca comunque il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Come già detto, il nuovo tablet Xiaomi Pad 7 è disponibile all’acquisto sullo store Aliexpress ad un ottimo prezzo. La spedizione è molto rapida ed è inclusa nel prezzo. Tutti gli utenti ad acquistarlo con questo sconto, potranno farlo seguendo direttamente QUESTO LINK.