Tre nuovi dispositivi per accompagnare le attività quotidiane, dal monitoraggio della salute ai pagamenti contactless, passando per l’ascolto della musica. Xiaomi amplia il proprio catalogo di prodotti indossabili con Watch S5 41mm, Smart Band 11 e Xiaomi Clip, presentati a Parigi il 17 novembre 2026 e disponibili da subito anche attraverso i canali ufficiali del marchio e i rivenditori autorizzati.

HyperOS 4 accomuna i due dispositivi da polso, introducendo un’interfaccia rinnovata e un accesso più immediato alle informazioni. Per gli auricolari, l’attenzione si concentra invece su leggerezza, qualità audio e comfort durante l’utilizzo prolungato.

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Xiaomi Watch S5 41mm: AMOLED, Google Wallet e 14 giorni di autonomia

Il nuovo Xiaomi Watch S5 41mm combina un’impostazione estetica ispirata all’orologeria tradizionale con una dotazione da smartwatch. La cassa compatta è realizzata in acciaio inossidabile e introduce nuove anse snodate, progettate per seguire meglio la forma del polso. Le varianti Black e Light Blue abbinano una lunetta in acciaio a cinturini in gomma fluorurata. La Ceramic White si distingue invece per la lunetta in ceramica e il cinturino in vera pelle. Lo spessore del dispositivo è di appena 9,9 mm, mentre il display AMOLED misura 1,32 pollici e raggiunge una luminosità di picco dichiarata di 3.000 nit.

Credits: TecnoAndroid

All’interno trova posto una batteria da 590 mAh, per un’autonomia che può arrivare a 14 giorni con una singola ricarica. Una delle novità più interessanti riguarda i pagamenti: per la prima volta nella serie Xiaomi Watch S arriva Google Wallet, che permette di utilizzare le carte bancarie abilitate attraverso NFC. È disponibile anche Xiaomi Pay, con il supporto a Visa e Mastercard e alle carte di oltre 400 banche partner in Europa. Con HyperOS 4, lo smartwatch introduce un Centro di Controllo ridisegnato, notifiche pop-up e lo Schermo -1, una schermata che raccoglie appuntamenti, meteo, allenamenti e informazioni sul benessere. Sono presenti anche quadranti animati con cuccioli virtuali, le cui pose cambiano in base alle interazioni e ai progressi dell’attività quotidiana.

Sul fronte sportivo sono disponibili oltre 150 modalità di allenamento. La funzione Scelte di Allenamento suggerisce esercizi e durata considerando condizioni meteorologiche, abitudini e preparazione fisica. Il Riepilogo Salute analizza più di 50 metriche relative a fitness, sonno e benessere, mentre l’Algoritmo del Sonno 2.0 migliora il rilevamento delle fasi notturne e introduce il monitoraggio dell’HRV durante il riposo. La collaborazione con Clue estende inoltre le funzioni dedicate al benessere femminile, con previsioni e promemoria relativi al ciclo mestruale.

Xiaomi Smart Band 11: display più grande e fino a 21 giorni di autonomia

La Xiaomi Smart Band 11 rinnova la proposta dedicata a chi preferisce un dispositivo più discreto, senza rinunciare alle funzioni di monitoraggio. Il display AMOLED da 1,72 pollici raggiunge una luminosità di 2.000 nit ed è circondato da cornici sottili e simmetriche. La personalizzazione rappresenta uno degli aspetti centrali della nuova generazione. La versione standard utilizza un telaio in alluminio ed è proposta nelle colorazioni Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Moon Gold. Le varianti NFC aggiungono la Ceramic Edition Pearl White e la Unibody Edition Lavender Purple, caratterizzata da una struttura interamente in metallo.

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L’autonomia è uno dei punti di forza dichiarati: in modalità d’uso leggero può raggiungere 21 giorni per la versione standard e 18 giorni per i modelli NFC. La dotazione comprende un sensore PPG a doppio LED e doppio PD, affiancato dagli algoritmi proprietari Xiaomi, con una precisione complessiva del rilevamento della frequenza cardiaca dichiarata fino al 98,2%. Anche in questo caso sono disponibili più di 150 modalità sportive, insieme al riconoscimento automatico di sei attività. Il Punteggio di Vitalità offre una panoramica dei movimenti recenti, mentre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM consente di continuare il monitoraggio anche durante il nuoto, compresa la rilevazione della frequenza cardiaca sott’acqua.

Il monitoraggio del sonno è stato aggiornato con l’Algoritmo del Sonno 2.0 e il rilevamento dell’HRV notturno. Report settimanali e mensili aiutano a individuare le abitudini nel tempo, mentre i Consigli sul Sonno evidenziano i fattori che possono influire sulla qualità del riposo. La connettività multipiattaforma permette di collegare contemporaneamente la smart band a uno smartphone Xiaomi compatibile e a un iPhone, ricevendo notifiche e avvisi da entrambi. I modelli NFC supportano inoltre i pagamenti contactless nei mercati in cui il servizio è abilitato.

Xiaomi Clip: i primi auricolari open-ear a clip del marchio

Con Xiaomi Clip il produttore entra in una nuova categoria di auricolari. La struttura open-ear utilizza un ponte flessibile in lega a memoria di forma, pensato per adattarsi a differenti conformazioni dell’orecchio senza occupare il condotto uditivo. Ogni auricolare pesa appena 5,5 grammi. La particolare distribuzione della batteria e la struttura curva contribuiscono a ripartire la pressione, mentre il design permette di ascoltare musica continuando a percepire i suoni dell’ambiente circostante. Le colorazioni disponibili sono Sand Gold, Pearl White, Graphite Black e Frost Purple, con una custodia RingBox ispirata a un portagioie.

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Per la riproduzione audio Xiaomi ha scelto un driver dinamico da 11 mm con diaframma rivestito in metallo microcristallino. Gli algoritmi DRC e di potenziamento dei bassi intervengono sulla resa sonora, mentre la certificazione Hi-Res Audio Wireless e il codec LHDC 5.0 permettono di mantenere una maggiore ricchezza di dettagli con dispositivi compatibili. Le chiamate utilizzano un sistema a tre microfoni, affiancato da un microfono a conduzione ossea con unità VPU e dalla cancellazione del rumore tramite AI. L’autonomia dichiarata arriva a 9 ore di ascolto continuo, che diventano 38 ore considerando anche la custodia di ricarica.

Tra le altre funzioni figurano il rilevamento automatico dell’indossabilità, il passaggio audio tra dispositivi compatibili Xiaomi e la condivisione dell’ascolto con un secondo paio di auricolari supportati. Attraverso l’app Xiaomi Earbuds è possibile personalizzare i controlli touch, mentre Apple Find My aiuta a localizzare la custodia in caso di smarrimento. La certificazione IP57 completa la dotazione, offrendo protezione da polvere e acqua.

Prezzi e promozioni di lancio

I tre nuovi wearable Xiaomi sono disponibili dal 17 novembre 2026 sui canali ufficiali del marchio e presso i rivenditori autorizzati. Il listino parte dai 59,99 euro della Smart Band 11, mentre smartwatch e auricolari occupano una fascia di prezzo superiore. Xiaomi Watch S5 41mm parte da 239,99 euro e beneficia di una promozione di lancio del 15%. Per Xiaomi Smart Band 11 il prezzo di partenza è di 59,99 euro, ma le diverse edizioni hanno prezzi distinti: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Moon Gold sono proposte a 54,99 euro in promozione, mentre la Unibody Edition Lavender Purple costa 79,99 euro e la Ceramic Edition Pearl White 75,99 euro. Xiaomi Clip hanno un prezzo di listino di 149,99 euro, con uno sconto di lancio del 15%. La nuova gamma copre così tre segmenti differenti del mercato wearable, mantenendo al centro personalizzazione, monitoraggio delle attività e integrazione con l’ecosistema Xiaomi.

Fonte: TecnoAndroid