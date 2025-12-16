Xiaomi, la smart TV in sconto con l’offerta più folle di AliExpress

Le smart TV sono entrate prepotentemente all’interno delle nostre abitazioni, per questo motivo al giorno d’oggi tutti dobbiamo avere a disposizione un dispositivo dello stesso tipo, e di conseguenza ci ritroviamo ad ammirare e apprezzare la possibilità di acquistare una smart TV Xiaomi S Mini a un prezzo molto conveniente oggi su AliExpress.

E’ facile pensare ai più grandi produttori come Samsung, Sony, Hisense o LG, ma da qualche anno anche Xiaomi ha deciso di lanciarsi nella produzione di dispositivi dello stesso tipo, mantenendo inalterata la qualità generale, senza perdere comunque d’occhio l’idea di metterle sul mercato con un prezzo inferiore a tanti altri device in commercio. Uno dei modelli più interessanti dell’azienda è sicuramente Xiaomi S Mini, trattasi di un prodotto con diagonale di 55 pollici, un QD-MINI LED che raggiunge risoluzione massima in 4K, e soprattutto un refresh rate fino a 144Hz, dimostrandosi perfetta anche per intense sessioni di gaming.

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Il design è minimale, moderno, perfetto per la maggior parte degli ambienti, sia con arredamento “antico” che moderno. Il sistema operativo non poteva che essere Google TV, ovvero uno dei migliori OS attualmente in circolazione, per la sua capacità di mettere a disposizione del consumatore una infinità di funzioni di ultima generazione, nella loro semplicità e facilità di accesso.

AliExpress, che occasioni con questo sconto speciale

Di base molti di noi penserebbero che il prodotto in oggetto presenta un prezzo davvero elevato, proprio per tutte le qualità di cui vi abbiamo parlato. Difatti il suo listino, stando a quanto comunicato da AliExpress, sarebbe di 1775 euro, ma fortunatamente un’ottima promozione permette di raggiungere una spesa finale di soli 528,41 euro. Premete questo link per eseguire l’acquisto.

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La spedizione viene gestita da AliExpress con partenza dalla Polonia, e la possibilità di ricevere la merce entro pochi giorni, sempre con garanzia di 2 anni dalla ricezione effettiva.