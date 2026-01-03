Xiaomi: con i suoi purificatori arriva prima nelle vendite

La qualità dell’aria in casa è diventata un tema centrale per milioni di famiglie cinesi, tra polveri sottili, formaldeide e altri composti organici volatili. In risposta a tale crescente preoccupazione, il mercato dei purificatori d’aria online ha conosciuto una vera esplosione. Ciò con dispositivi sempre più intelligenti e integrati nelle case connesse. Tra i protagonisti c’è Xiaomi, che dal 2014, anno del lancio del primo modello Mijia, ha rivoluzionato l’idea di purificatore d’aria. Con oltre 25 milioni di unità vendute e dieci anni consecutivi di leadership nelle vendite online, l’azienda ha saputo trasformare un elettrodomestico tradizionale in un dispositivo smart.

Xiaomi prima tra le vendite per i purificatori: ecco i dettagli

La famiglia Mijia si è evoluta per rispondere a esigenze specifiche. Nel dettaglio, il nuovo Mijia Air Purifier 6 Pro, ammiraglia della serie, rappresenta l’ultimo passo in tale evoluzione. Dotato di un sistema a doppio modulo filtrante, separa la purificazione quotidiana dalla rimozione della formaldeide. Una sostanza particolarmente dannosa negli ambienti interni. Il filtro, composto da 13 strati tra pre-filtri, strati antibatterici, carbone attivo e filtri nano, cattura particolato, odori e composti organici volatili.

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Il dispositivo combina un motore unico con due ventole e un condotto a voluta inclinata. Ottimizzando così il flusso d’aria. Il CADR raggiunge 1.461 m³/ora per il particolato e 1.000 m³/ora per la formaldeide. Valori sufficienti a purificare spazi fino a 150 metri quadrati. In laboratorio, l’aria di una stanza standard viene rinnovata in circa 1,5 minuti.

Non mancano le funzionalità smart. Tra cui sei sensori in tempo reale, supporto a Xiaomi HyperOS, compatibilità con l’app Mi Home, controllo vocale e display LCD per monitorare i parametri ambientali. La modalità notturna mantiene il rumore a soli 32 dB(A), per non disturbare il sonno. Il Mijia Air Purifier 6 Pro è disponibile in pre-ordine in Cina a 2.399 yuan, circa 310 euro. In tal modo, Xiaomi si conferma come punto di riferimento nel settore della purificazione domestica.