Xiaomi 18 base potrebbe avere una batteria più grande dei Pro

Chi ha guardato con interesse Xiaomi 18 Pro ma si è scontrato con i prezzi europei potrebbe avere un buon motivo per pazientare ancora qualche tempo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Xiaomi 18 nella sua versione base rischia di diventare la vera sorpresa della gamma, con una scheda tecnica che si avvicina parecchio a quella dei modelli più costosi e che in un paio di punti sembra perfino superarli.

A far circolare i dettagli è stato il leaker Smart Pikachu, che ha condiviso diverse informazioni sul dispositivo. Non è certo una novità che il modello d’ingresso arrivi dopo le varianti superiori, e con i prodotti Xiaomi capita piuttosto spesso. Qualcosa di simile è accaduto anche in casa Apple con iPhone 18 base, rinviato al 2027, e il produttore cinese ha seguito praticamente la stessa strada lanciando per primi soltanto Pro e Pro Max.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6 e una batteria fuori dal comune

Sotto la scocca non dovrebbero esserci rinunce. Stando al leak, Xiaomi 18 monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 6, cioè lo stesso processore top di gamma che equipaggia i fratelli maggiori. Le prestazioni quindi dovrebbero restare allineate a quelle dei modelli Pro, senza quei tagli che spesso separano la versione base da quelle più ambiziose di una stessa famiglia.

Il dato che colpisce di più però riguarda l’autonomia. Si parla di una batteria da circa 7.000 mAh, una capacità davvero insolita per uno smartphone compatto, tanto da superare quella dei modelli Pro nella loro versione globale. Il confronto aiuta a capire meglio la portata della cosa: Xiaomi 18 Pro Max arriva in Europa con un accumulatore ridotto rispetto alla variante destinata al mercato cinese, mentre il modello base sembrerebbe conservare una capacità decisamente generosa anche fuori dalla Cina.

Doppia fotocamera da 200 megapixel e uno stile che richiama i Pro

Anche il comparto fotografico promette bene. Il leaker descrive una configurazione con doppia fotocamera da 200 megapixel, quindi due sensori ad alta risoluzione sul retro. A mancare all’appello è il terzo obiettivo presente sui modelli superiori, una differenza che comunque non sembra penalizzare troppo un dispositivo pensato per stare un gradino sotto nella gamma.

L’unica funzione che non troverà spazio sulla versione standard è lo Smart Privacy Display, la tecnologia che rende lo schermo leggibile solo da chi tiene il telefono in mano. Si tratta di una soluzione già vista su Xiaomi 18 Pro e su Galaxy S26 Ultra, e la sua assenza appare come una scelta comprensibile per contenere il costo finale del prodotto.

Passando all’estetica, le indiscrezioni parlano di un’isola fotografica piuttosto ampia posizionata nell’angolo in alto a sinistra, accompagnata da una finitura bicolore in metallo sul retro. Non mancherebbero poi colorazioni inedite, diverse da quelle proposte per i modelli Pro. Ne viene fuori un telefono dalle dimensioni contenute che riprende comunque le scelte stilistiche dei fratelli maggiori, pur con qualche tocco tutto suo.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su prezzo e disponibilità in Europa. Partendo dal presupposto che il modello base costerà meno delle varianti Pro, Xiaomi 18 potrebbe diventare uno degli smartphone Android più equilibrati dell’anno, visto che porta con sé lo stesso chip dei modelli superiori, una batteria più capiente e due sensori da 200 megapixel.

Fonte: TecnoAndroid