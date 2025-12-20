Xiaomi 17 Ultra pronto al debutto: lancio imminente e svolta con Leica

Xiaomi ha scelto di anticipare i tempi e togliere ogni dubbio sul prossimo top di gamma. Xiaomi 17 Ultra sarà presentato in Cina già la prossima settimana. Il giorno preciso non è stato ancora indicato, ma l’evento potrebbe tenersi venerdì 26. A confermarlo è stato Lei Jun, fondatore e amministratore delegato dell’azienda, che ha anche chiarito uno degli aspetti più discussi delle ultime settimane: il rapporto con Leica cambia profondamente.

Il nuovo modello non nasce come una semplice evoluzione tecnica, ma come il primo risultato concreto di una collaborazione ripensata fin dalle basi.

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Xiaomi e Leica, una partnership che cambia pelle

La collaborazione tra Xiaomi e Leica entra ufficialmente in una fase definita di “strategic co-creation”. Non si parla più solo di ottimizzazione software o calibrazione finale, ma di un lavoro congiunto che parte dalle primissime fasi di progettazione dello smartphone. L’intento dichiarato è ambizioso: ridefinire le aspettative sulla fotocamera di uno smartphone di fascia alta.

Il primo segnale concreto di questo cambio di passo è l’introduzione del primo teleobiettivo per smartphone certificato Leica APO. Secondo quanto comunicato da Xiaomi, questa soluzione garantisce una resa cromatica più fedele, una riduzione delle aberrazioni ottiche e una maggiore nitidezza sulle lunghe focali. I vantaggi emergono soprattutto negli scatti notturni e nelle scene ad alto contrasto, contesti in cui la qualità dell’ottica fa la differenza più del semplice numero di megapixel.

Scheda tecnica ormai ben definita

Sul piano hardware, Xiaomi 17 Ultra si presenta con caratteristiche ormai consolidate. Il display sarà piatto, con un pannello ad alta efficienza e risoluzione 2K, pensato per offrire qualità elevata mantenendo sotto controllo i consumi. Il cuore del dispositivo sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, piattaforma destinata a equipaggiare i principali top di gamma del prossimo periodo.

Particolarmente rilevante la batteria, con una capacità vicina ai 7.000 mAh. La ricarica rapida arriverà a 100 W via cavo e 80 W in modalità wireless, confermando l’attenzione di Xiaomi su autonomia e tempi di rifornimento. Completano il quadro tecnico lo scanner di impronte digitali a ultrasuoni e la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Una fotocamera più essenziale ma mirata

Il comparto fotografico posteriore cambia impostazione. Xiaomi 17 Ultra dovrebbe adottare una configurazione a tre sensori, rinunciando a una delle due tele presenti nei modelli precedenti. La fotocamera principale sarà da 50 MP con sensore OmniVision OV50X da 1”, affiancata da un’ultrawide da 50 MP con funzione macro e da un teleobiettivo periscopico da 200 MP, probabilmente con zoom ottico 5x.

Una scelta che suggerisce una maggiore attenzione all’equilibrio complessivo del sistema fotografico, più che alla quantità dei sensori. Dopo il debutto in Cina, il lancio globale di Xiaomi 17 Ultra è atteso nel mese di marzo.