Xiaomi 17 Ultra: nuove immagini confermano la tripla fotocamera posteriore

Lo Xiaomi 17 Ultra continua a far parlare di sé insistentemente in questi giorni grazie a una nuova serie di immagini trapelate su Weibo, che suggeriscono un debutto in Cina entro la fine del mese. Le foto mostrano il dispositivo protetto da una cover spessa, pensata per nascondere gran parte del design, ma non abbastanza da celare la principale novità della nuova generazione: il passaggio da quattro a tre fotocamere posteriori.

Negli scatti è evidente come Xiaomi abbia scelto una configurazione più essenziale rispetto al precedente Xiaomi 15 Ultra, che integrava due fotocamere telescopiche. La protezione lascia intravedere chiaramente tre aperture dedicate ai tre sensori principali, mentre fori secondari suggeriscono la presenza di elementi aggiuntivi come flash, microfoni e – eventualmente – sensori ToF. Il cambiamento indica un ripensamento strutturale del comparto fotografico, puntando su ottiche di qualità superiore anziché sulla moltiplicazione dei moduli.

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I possibili sensori e le specifiche attese

Secondo le informazioni più attendibili, il sistema fotografico dovrebbe essere guidato da un sensore principale da 1 pollice e 50 megapixel, probabilmente l’OmniVision OV50X. Ad affiancarlo ci sarebbe un ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo a periscopio dotato di un importante sensore da 200 megapixel, soluzione che confermerebbe il ruolo dello Xiaomi 17 Ultra come camera phone di fascia altissima.

Sotto la scocca non sono previste rivoluzioni rispetto alle indiscrezioni già note. Lo smartphone dovrebbe adottare il Snapdragon 8 Elite Gen 5, realizzato con processo produttivo a 3 nm, affiancato da una batteria di capacità generosa compresa tra 6.000 e 7.000 mAh. Una combinazione pensata per garantire prestazioni elevate e autonomia prolungata, elementi chiave per un dispositivo di questa categoria.

Con l’avvicinarsi del lancio, le informazioni diventano sempre più precise e le immagini trapelate sembrano confermare scelte progettuali ben definite. Ora resta da attendere l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve e chiarire definitivamente l’aspetto finale del dispositivo, insieme a tutte le caratteristiche complete.