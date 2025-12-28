Xiaomi 17 Ultra: lenti flottanti e zoom ottico fluido

Le luci della presentazione di Pechino si sono appena spente e, come molti avevano previsto, il debutto ufficiale dello Xiaomi 17 Ultra ha lasciato un segno profondo nel panorama tecnologico di fine anno. Non è stato il solito annuncio di Natale fatto di piccoli ritocchi estetici, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti che sposta i confini della fotografia mobile un gradino più in alto. Adesso che le specifiche sono definitive e i primi esemplari hanno iniziato a circolare, possiamo finalmente dire che la scommessa di Xiaomi non era solo marketing, ma un progetto di ingegneria avanzata che punta a trasformare il nostro modo di percepire lo zoom su uno smartphone.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Xiaomi 17 Ultra: zoom periscopico 200 MP con qualità Leica APO

Il pezzo forte del pacchetto, quello che ha rubato la scena a tutti gli altri componenti, è senza dubbio il nuovo teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. La vera notizia però non risiede solo nell’incredibile risoluzione, quanto nel fatto che Xiaomi sia riuscita a implementare uno zoom ottico continuo che copre l’intervallo tra i 75 e i 100 millimetri. Se siete abituati ai telefoni che “saltano” da un’inquadratura all’altra con uno scatto digitale fastidioso e una perdita evidente di qualità, qui siamo su un altro pianeta. Grazie a questa tecnologia, il passaggio tra le focali avviene in modo fluido e, soprattutto, mantenendo la risoluzione massima del sensore. È un approccio che ricorda da vicino il funzionamento degli obiettivi professionali, ma miniaturizzato per stare comodamente in una tasca.

A rendere tutto questo ancora più concreto ci pensa la certificazione Leica APO. Per chi non mastica pane e ottica ogni giorno, questo termine indica un livello di correzione cromatica che solitamente si trova solo in lenti dal costo proibitivo. Il risultato pratico è un’immagine pulita, priva di quelle fastidiose sbavature di colore che spesso notiamo quando ingrandiamo un dettaglio molto contrastato, come i rami di un albero contro il cielo luminoso. Riuscire a infilare una struttura a doppia lente flottante in uno spessore così ridotto è un piccolo miracolo di micro-meccanica. I gruppi ottici interni si muovono con una precisione millimetrica per garantire che il fuoco e la nitidezza rimangano costanti, offrendo una resa che difficilmente abbiamo visto prima d’ora su un dispositivo mobile.

Scatti impeccabili con LOFIC e batteria 6.800 mAh

Ma lo Xiaomi 17 Ultra non vive di solo zoom. Il sensore principale da un pollice, l’OmniVision Light Fusion 1050L, porta con sé la tecnologia LOFIC, fondamentale per chi ama scattare in condizioni difficili. Questa funzione permette di catturare scene con una gamma dinamica vastissima, evitando che le luci intense diventino semplici macchie bianche e recuperando dettagli incredibili nelle zone d’ombra. Il tutto è supportato da una scheda tecnica che non accetta compromessi, con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 a gestire l’immenso flusso di dati prodotto dai sensori e una batteria da 6.800 mAh che promette di non lasciarvi a piedi proprio sul più bello. Certo, il prezzo è salito rispetto al passato e l’azienda non ne ha fatto mistero, ma osservando la qualità costruttiva e la potenza di questo comparto fotografico, la sensazione è che Xiaomi abbia voluto creare un oggetto destinato a chi non vuole più scegliere tra la comodità di un telefono e la qualità di una fotocamera vera.