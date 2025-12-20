Xbox Store, arrivano le nuove Offerte di Fine Anno

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e i vari big del settore del mondo del gaming stanno già preparando le proprie super offerte. Tra questi, c’è il colosso americano Microsoft. Quest’ultimo sta infatti proponendo dei nuovi fantastici sconti su Xbox Store. In particolare, è stata resa disponibile la promo denominata Offerte di Fine Anno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Xbox Store, per le festività natalizie arrivano le Offerte di Fine Anno

Per le festività natalizie il colosso americano Microsoft ha reso disponibile su Xbox Store la nuova promo delle Offerte di Fine Anno. Come già accennato, queste offerte sono state pensate per deliziare gli utenti durante le feste. Sarà infatti possibile acquistare a basso costo tanti videogiochi di successo. Secondo quanto riportato ufficialmente sul sito ufficiale , la promo in questione rimarrà a disposizione degli utenti per altri 18 giorni. Vi riportiamo alcune delle migliori occasioni.