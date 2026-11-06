Xbox Series X BITE: la console dentro un alligatore in palio

Un alligatore lungo più di un metro e mezzo con dentro una Xbox Series X perfettamente funzionante. È l’ultima trovata di Microsoft, che ha realizzato una creatura artificiale attorno alla console lasciandola ben visibile attraverso un Xbox Nexus illuminato incastonato nel corpo del rettile. L’esemplare è uno solo e finirà nelle mani di un fortunato vincitore grazie a un concorso a premi che si chiude nove giorni prima dell’arrivo nei negozi di Grand Theft Auto VI. C’è tempo fino alle 23:59 ora del Pacifico del 10 novembre 2026.

Il nome scelto per questa curiosa creazione è Xbox Series X BITE e secondo l’azienda di Redmond l’animale supera il metro e mezzo dal muso alla coda. Anche il controller che lo accompagna ha ricevuto un trattamento speciale, con segni di morsi personalizzati, iridi nel tipico verde Xbox e pupille che riprendono il disegno del Nexus. Un lavoro curato nei dettagli insomma, pensato per colpire al primo sguardo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Microsoft ha voluto precisare che durante la lavorazione nessun alligatore vero è stato usato o ha subito danni. La console all’interno funziona regolarmente ma la stessa casa americana suggerisce di considerare il tutto più come un pezzo da esposizione che come una postazione da gioco quotidiana.

Il legame con GTA VI e perché la trovata funziona

L’immaginario della Florida evocato dall’alligatore richiama in modo piuttosto evidente l’ambientazione di GTA VI, anche se Microsoft non ha mai definito l’iniziativa una collaborazione ufficiale. Il nuovo capitolo della saga arriverà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un prezzo di partenza di circa 70 euro, come indicato da Take Two Interactive. Il collegamento con Leonida, lo stato immaginario in cui si svolge il gioco, salta agli occhi e anche la chiusura del concorso fissata nove giorni prima del lancio non sembra affatto casuale.

L’annuncio ufficiale di Xbox comunque non presenta la Series X BITE come un prodotto legato a Grand Theft Auto VI né come parte di una campagna Rockstar. Sembra piuttosto il modo scelto da Microsoft per inserirsi nel grande chiacchiericcio attorno all’uscita del titolo senza un accordo formale alle spalle.

A rendere efficace l’operazione è soprattutto la rarità. Un unico oggetto diventa allo stesso tempo premio di un concorso e curiosità da collezione, e questo gli dà un peso maggiore rispetto a una normale tiratura limitata di console. L’alligatore poi comunica “Florida” all’istante ed è facilissimo da fotografare e condividere sui social senza bisogno di spiegazioni aggiuntive.

Come partecipare al concorso

La finestra per iscriversi è breve e i passaggi sono semplici. Il concorso si è aperto alle 9 ora del Pacifico del 3 novembre 2026 e resterà attivo fino alle 23:59 del 10 novembre 2026. Per partecipare bisogna seguire l’account @XBOX su X, Instagram o TikTok e ricondividere il post dedicato al concorso, aggiungendo a mano l’hashtag #XbiteSweepstakes. I profili devono essere impostati come pubblici così da permettere a Microsoft di verificare le partecipazioni. L’iniziativa è riservata ai residenti legali dei 50 stati americani e di Washington D.C. che abbiano compiuto almeno 18 anni, quindi chi vive in Italia resta escluso. Non è richiesto alcun acquisto e il potenziale vincitore avrà a disposizione 48 ore dalla notifica per reclamare il premio.

Fonte: TecnoAndroid