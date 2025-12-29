Xbox Game Studios, ecco i giochi confermati del 2026

Gli utenti amanti del gaming hanno potuto giocare durante quest’anno a tanti titoli di rilievo. Ora anche l’anno nuovo si prospetta davvero interessante sotto questo punto di vista, soprattutto per gli utenti possessori della console da gaming Xbox. In queste ultime ore sono infatti emersi i nomi dei videogiochi che arriveranno in veste ufficiale nel corso del 2026 per Xbox Game Studios.

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Xbox Game Studios, svelati i nomi dei videogiochi in arrivo nel corso del 2026

Sono stati da poco rivelati i nomi dei videogiochi che saranno distribuiti ufficialmente per Xbox Game Studios nel corso del prossimo anno. Come già accennato in apertura, già nel corso del 2025 gli utenti sono rimasti stupiti dalle grandi proposte per le console da gaming di casa Xbox, ma ora lo saranno ancora di più. Per il momento, sono stati confermati i nomi di 5 videogiochi. Per il momento, però, non sappiamo con esattezza le tempistiche dell’uscita di questi videogiochi. Eccoli qui di seguito.

South of Midnight (amche per PS5 e per Switch 2) – uscita prevista nel corso del 2° trimestre del 2026

(amche per PS5 e per Switch 2) – uscita prevista nel corso del 2° trimestre del 2026 Fable (sia per PC, sia per Xbox Series X|S e per Game Pass) – uscita prevista nel corso del 2026

(sia per PC, sia per Xbox Series X|S e per Game Pass) – uscita prevista nel corso del 2026 Forza Horizon 6 (sia per PC, sia per Xbox Series X|S e per Game Pass e PS5) – uscita prevista nel corso del 2026

(sia per PC, sia per Xbox Series X|S e per Game Pass e PS5) – uscita prevista nel corso del 2026 Gears of War E-Day (sia per PC, sia per Xbox Series X|S e per Game Pass) – uscita prevista nel corso del 2026

(sia per PC, sia per Xbox Series X|S e per Game Pass) – uscita prevista nel corso del 2026 Halo: Campaign Evolved (sia per PC, sia per Xbox Series X|S e per Game Pass e PS5) – uscita prevista nel corso del 2026

Per il momento, si tratta dunque di titoli piuttosto interessanti. Ovviamente non sono soltanto questi i videogiochi di Xbox Game Studios previsti in uscita nel corso del prossimo anno. Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente i nomi degli altri videogiochi che arriveranno in veste ufficiale, per la gioia dei videogiocatori.