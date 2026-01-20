Xbox Cloud Gaming: piano gratuito con pubblicità in arrivo

In casa Microsoft, emergono i primi indizi di un piano gratuito per Xbox Cloud Gaming supportato dalla pubblicità, pensato come porta d’ingresso all’ecosistema Xbox per un pubblico più ampio.

Negli ultimi giorni sono state avvistate nuove schermate di caricamento associate al servizio cloud, probabilmente rilasciate in anticipo. I riferimenti sono espliciti: sessioni di gioco sponsorizzate da annunci, con una durata indicata di un’ora. La funzione non risulta ancora attiva, ma la presenza di questi messaggi conferma che lo sviluppo è in una fase avanzata.

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Sessioni brevi e infrastruttura cloud

Non è la prima volta che si parla di un tier gratuito con pubblicità. Le informazioni emerse rafforzano l’ipotesi di sessioni temporizzate da un’ora, anche se resta da chiarire la meccanica precisa. Le opzioni sul tavolo sembrano due: limiti rigidi con avvisi di scadenza oppure sessioni rinnovabili con interruzioni pubblicitarie periodiche. Considerando i vincoli dell’infrastruttura cloud — che gestisce un numero finito di accessi simultanei — appare più probabile la prima soluzione, con accessi “mordi e fuggi” rinnovabili.

Il modello tecnico lo consente. L’hardware alla base del servizio è quello di Xbox Series X, e la presenza del Quick Resume permette di sospendere una partita e riprenderla dallo stesso punto, senza dipendere da salvataggi manuali. Questo rende sostenibile un uso intermittente del cloud anche in modalità gratuita.

A chi si rivolge il piano gratuito

Il target è ampio e ben definito. Da un lato, chi non è mai entrato nel mondo Xbox Game Pass; dall’altro, chi possiede titoli acquistati singolarmente e desidera utilizzarli in cloud senza un abbonamento attivo. Dopo l’ultima rimodulazione, il piano Essential include il cloud illimitato, seppur con qualità inferiore, ma manca ancora un vero accesso a costo zero.

Per i nuovi utenti, Microsoft potrebbe puntare sui free to play come Fortnite, favorendo il primo contatto con l’ecosistema. Per gli altri, le sessioni gratuite rappresenterebbero un valore aggiunto, non il cuore dell’esperienza.