X introduce gli Starterpacks: ecco cos’è questa nuova funzione

X sta lavorando ad una nuova funzione pensata per semplificare i primi passi sulla piattaforma e rendere l’esperienza iniziale più ordinata e mirata. La novità prende il nome di Starterpacks e richiama da vicino una funzione già vista su Bluesky. L’idea è quella di offrire gruppi di account già selezionati e organizzati per aree tematiche, così da permettere a chi si iscrive di costruire rapidamente un feed coerente con i propri interessi.

Ogni Starterpack raccoglie una serie di profili considerati rilevanti all’interno di una specifica categoria. Il meccanismo è semplice: una volta aperto un pacchetto tematico, è possibile seguire tutti gli account inclusi con un solo tocco, evitando di doverli cercare e selezionare uno per uno. Questo approccio riduce la fase iniziale di esplorazione e accelera la creazione di una timeline più significativa.

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Selezione per temi e aree geografiche: X pensa a tutto

Secondo quanto spiegato da Nikita Bier, ogni gruppo include una selezione dei migliori account non solo per categoria, ma anche per nazione. Questo dettaglio rende gli Starterpacks particolarmente utili per chi desidera seguire conversazioni locali o contenuti legati a un contesto geografico preciso, senza perdersi in ricerche manuali.

Al momento sono disponibili oltre 1.000 categorie, ma l’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a quota 3.000, ampliando ulteriormente la varietà di temi esplorabili. La struttura modulare consente di aggiornare facilmente i pacchetti nel tempo, mantenendo le selezioni allineate agli account più attivi e rilevanti.

Non solo per i nuovi iscritti, ecco il programma di X

Anche se pensati in primo luogo per chi si iscrive a X per la prima volta, gli Starterpacks non resteranno una funzione esclusiva per i nuovi profili. Nelle prossime settimane l’accesso verrà esteso a tutti gli utenti, che potranno sfogliare le categorie disponibili e scegliere nuovi pacchetti tematici da seguire in base agli interessi del momento.