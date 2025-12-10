Windtre spiazza tutti con questa offerta con giga illimitati

Al giorno d’oggi, senza alcun dubbio, un elemento che non può mancare nei nostri smartphone e la nostra promozione telefonica, l’offerta infatti ci permette di svolgere le attività di cui abbiamo bisogno senza troppi problemi poiché ci garantisce minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare che sono essenziali per poter fare ciò di cui abbiamo bisogno online.

Tutti i provider, dunque, per accaparrarsi la più grossa fetta di mercato garantiscono offerte di ogni genere ai propri consumatori in modo da poter attirare quanti più utenti possibile e offrire tutto il necessario per un’esperienza d’uso eccellente, tra questi operatori, uno che vanta un catalogo decisamente importante è WINDTRE dal momento che offre promozioni pensate appositamente per tantissimi utenti, non a caso recentemente ha lanciato un’offerta dedicata a coloro che vogliono navigare senza mezzi termini, scopriamo insieme tutti i dettagli e soprattutto il costo mensile.

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Giga completamente illimitati

L’offerta in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità e al prezzo di 9,99 € al mese permette di ottenere la bellezza di traffico dati completamente illimitato in 5G alla massima velocità con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promozione può essere attivata comodamente online sul sito ufficiale dell’operatore tinto di arancio e vi permette di usufruire sia della Sim fisica che di quella digitale nel caso il vostro smartphone la supporti, ovviamente dal momento che l’offerta è dedicata a coloro che usufruiscono della portabilità assicuratevi di provenire da un operatore supportato dall’offerta, l’elenco degli operatori supportati è presente all’interno della pagina ufficiale e vi basterà cliccare per consultarlo e verificare di essere presenti.

L’offerta tra l’altro non ha costi di attivazione e anche il costo della Sim è completamente gratuito, di conseguenza al momento dell’attivazione dovrete solo corrispondere la prima mensilità dell’offerta effettuando una ricarica sufficiente per pagarla, dopodiché in caso di portabilità in circa tre o cinque giorni lavorativi, il tutto sarà completato e potrete utilizzare l’offerta sul vostro numero di sempre.