Windtre: se volete navigare senza preoccupazioni ecco la promo

Tutti i ne utenti durante l’arco della giornata abbiamo senza ombra di dubbio bisogno di utilizzare la nostra promozione telefonica, avere a disposizione un’offerta che includa minuti, SMS e gigabyte di traffico dati infatti è indispensabile per fare ciò di cui abbiamo bisogno sotto vari punti di vista, dal pubblicare una semplice foto sui social network fino ad effettuare chiamate di lavoro molto importanti, di conseguenza, ogni utente ha bisogno di attivare un’offerta che ovviamente garantisca le caratteristiche adeguate ai suoi bisogni.

In questo momento, ovviamente entrano in gioco i provider telefonici che forniscono cataloghi di offerte variegati e adatti a soddisfare quanti più utenti possibile, i provider infatti garantiscono cataloghi ricchi di opzioni nella speranza ovviamente di attirare quanti più clienti possibile con l’obiettivo di acquisire la fetta più grossa del mercato alle volte, rubando i clienti agli altri provider.

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Non è raro infatti che i provider lanciano promozioni dedicate a chi decide di effettuare la portabilità del numero con caratteristiche decisamente vantaggiose, proprio oggi vi portiamo un’offerta lanciata da Wind tre dedicata a coloro che decidono di effettuare l’portabilità del numero verso l’operatore tinto d’arancio, scopriamo insieme che cosa offre la promozione di oggi.

Dati illimitati

L’offerta di oggi garantisce la bellezza di gigabyte di traffico dati completamente illimitati in connessione 5G con velocità sbloccata, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il costo mensile da pagare ammonta a 9, 99 € con il costo di attivazione completamente gratuito, offerte in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero e supporta un discreto quantitativo di provider virtuali, il cui elenco completo e disponibile ovviamente nella pagina ufficiale dell’offerta, se siete interessati l’attivazione può essere effettuata direttamente sul sito e potete scegliere tra l’altro tra una Sim fisica oppure una Sim elettronica, ovviamente assicuratevi che il vostro smartphone supporti la Sim elettronica se decidete per questo formato.