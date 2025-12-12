Windtre: la promo per giga illimitati facilmente accessibile

Al giorno d’oggi tutti gli utenti utilizzano senza ombra di dubbio una promozione abbinata al proprio smartphone, quest’ultimo è indispensabile per poter ottenere il massimo del proprio dispositivo dal momento che garantisce minuti, SMS i gigabyte di traffico dati per poter svolgere le attività che desideriamo, dall’effettuare una semplice chiamata fino al pubblicare una foto sui social oppure effettuare una call lavorativa.

Ogni utente di conseguenza attiva un’offerta telefonica che ovviamente è adatta alle sue necessità, quest’ultima deve garantire il giusto quantitativo di caratteristiche in modo da permettere all’utente di svolgere ciò di cui ha bisogno durante l’arco del mese senza nessun tipo di preoccupazione, di conseguenza i provider telefonici offrono cataloghi di offerta assolutamente variegati che permettono di trovare la scelta più giusta a chiunque, tra questi un provider che sicuramente può rappresentare un’ottima scelta è WINDTRE, l’operatore telefonico infatti è uno dei più conosciuti in Italia e vanta una storia decisamente lunga, di recente tra l’altro ha pensato bene di lanciare un’offerta pensata per coloro che non vogliono compromessi, scopriamo di cosa si tratta.

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Parola d’ordine illimitato

L’offerta in questione al prezzo di 9,99 € al mese permette di ottenere la bellezza di minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e traffico dati illimitato in 5G alla massima velocità, l’offerta nello specifico ha un costo di attivazione gratuito e anche la Sim, disponibile sia fisica che elettronica, è gratuita, l’unico requisito è quello di effettuare la portabilità da un altro operatore, l’offerta infatti è dedicata a coloro che cambiano operatore mantenendo il proprio numero da un insieme di operatori virtuali supportati il cui elenco è presente all’interno della pagina ufficiale dedicata all’offerta.

Se siete interessati, dunque potete procedere all’attivazione direttamente sul sito ufficiale dell’operatore tinto di arancio e all’incirca in tre o cinque giorni lavorativi la portabilità del numero verrà completata e potrete utilizzarlo come al solito, ovviamente assicuratevi di avere un operatore di provenienza presente nell’elenco degli operatori supportati.