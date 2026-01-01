Windtre: internet senza limiti diventa facilissimo con questa promo

Un elemento fondamentale quando utilizziamo il nostro smartphone sicuramente è la promozione attivata sul numero di cellulare inserito al suo interno, l’offerta in questione permette al nostro smartphone di essere in un certo senso quello che è poiché tramite quest’ultima possiamo fare tutto ciò che desideriamo in merito la nostra vita digitale, minuti, SMS e gigabyte di traffico dati infatti servono proprio a questo e sono direttamente correlati all’offerta attivata sulla Sim.

Ogni utente di conseguenza deve valutare con attenzione l’offerta ad attivare sul proprio numero di cellulare e leggere dunque i cataloghi disponibili online che i provider telefonici mettono a disposizione di ogni utente cercando di soddisfare quante più persone possibili con offerte variegate e che includono caratteristiche di ogni genere, a tal proposito oggi vi raccontiamo un’offerta lanciata da Wind tre che potrebbe soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di navigare davvero senza e soprattutto senza limiti.

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Internet senza limiti

L’offerta di oggi permette a chi decide di attivarla di ottenere gigabyte di traffico illimitato in connettività 5G alla massima velocità con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, tutto ciò sarà disponibile al prezzo di 9,99 € al mese con costo di attivazione pari a zero, l’unico requisito è quello di effettuare la portabilità da un operatore presente all’interno di una lista ufficiale di operatori supportati, in tal caso dunque sarà possibile fare la portabilità del numero che sarà completata in circa tre o cinque giorni lavorativi e vi permetterà di utilizzare la nuova offerta sempre sul vostro classico numero di telefono, un elemento certamente non da poco visto che conservare il proprio numero rappresenta un elemento altrettanto importante soprattutto se consideriamo che quest’ultimo viene spesso utilizzato tramite metodi di autenticazione forte e dunque è meglio non privarsene, se siete interessati, vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di arancio.