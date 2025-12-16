Windtre: i giga a Natale non finiscono mai con questa offerta

Attualmente un elemento imprescindibile per ogni utente in possesso di uno smartphone è la sua promozione telefonica, l’offerta attivata sul proprio numero di cellulare infatti garantisce il necessario per poter svolgere le attività che la nostra vita digitale richiede, nell’effettuare una chiamata di lavoro fino al pubblicare una foto sui social network, l’offerta telefonica infatti è indispensabile poiché ci dà accesso a minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per poter navigare tutto il giorno.

Gli utenti ovviamente hanno esigenze diverse da questo punto di vista ed infatti i cataloghi di offerta dei vari provider sono caratterizzati da promozioni diversi diversificate. Pensate per accontentare un po’ tutti quanti, da questo punto di vista WINDTRE sicuramente è uno tra gli operatori più forniti dal momento che garantisce promozioni di ogni genere, pensate per tutti.

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Di recente sul suo sito ufficiale è arrivata una nuova offerta dedicata a coloro che proprio non si accontentano di navigare ma vogliono farlo senza pensieri e senza limiti, non a caso la caratteristica principale di questa promozione sono i gigabyte illimitati, scopriamo insieme tutte le caratteristiche dell’offerta e come attivarla.

Tanti gigabyte per navigare

L’offerta di cui parliamo oggi al costo di 9,99 € al mese vi regala senza problemi gigabyte di traffico dati in connessione 5G completamente illimitati con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da una serie di operatori virtuali specifici citati in un elenco apposito ed ha un costo di attivazione completamente gratuito, potete scegliere poi tra il formato Sim fisica e il formato Sim elettronica a discrezione vostra e ovviamente in base al vostro smartphone che deve supportare il formato elettronico.

Se siete interessati, l’offerta può essere attivata rapidamente in pochi secondi sul sito ufficiale di un induttore senza nessun tipo di problema.