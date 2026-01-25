WindTre GO 250 S Digital per sfidare Spusu e altri rivali virtuali

L’operatore telefonico italiano WindTre aggiorna costantemente la sua proposta con svariate offerte di rete mobile pensate un po’ per tutti. Proprio in questi ultimi giorni l’operatore ha deciso di proporre una nuova offerta. Si tratta in particolare della promo nota con il nome di WindTre GO 250 S Digital, la quale è rivolta ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici virtuali.

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WindTre propone l’offerta WindTre GO 250 S Digital a chi proviene da Spusu e altri operatori virtuali

WindTre GO 250 S Digital è la nuova proposta dell’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, questa nuova proposta è rivolta ai nuovi clienti che passeranno a WindTre richiedendo però la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici virtuali.

Tra questi, sono compresi: Lyca Mobile, CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, NTmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segnoverde, Dimensione Mobile.

Nello specifico, con la nuova offerta mobile proposta dall’operatore, gli utenti potranno avere a disposizione un ricco bundle. Sarà infatti possibile utilizzare ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare. I giga messi a disposizione sono inoltre validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità messa a disposizione di WindTre.

Il bundle di questa offerta non si esaurisce qui. Questo comprende infatti anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. L’operatore ha deciso di proporre questa offerta ad un costo tutto sommato contenuto. Si tratta infatti di soli 6,99 euro al mese.

Per tutti gli interessati ad avere questa offerta, sarà necessario recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore telefonico WindTre e sarà necessario cliccare sull’apposita sezione.