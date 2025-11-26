Windtre: ecco una promo per chi vuole tenere il numero

Un elemento che sicuramente non manca all’interno degli smartphone della nostra epoca è un numero di cellulare con una promozione attiva al suo interno, nello specifico ogni utente attivo un’offerta pensata per soddisfare in modo efficace le sue esigenze sotto vari punti di vista, le parole chiave sono sicuramente minuti, SMS e gigabyte di traffico dati.

Ormai da diverso tempo, però un altro elemento ha assunto un’importanza decisamente non trascurabile, stiamo parlando del numero di telefono stesso poiché quest’ultimo ormai è diventato parte integrante della nostra identità digitale, tramite il numero infatti possiamo effettuare processi di autenticazione forte per accedere alle piattaforme ufficiali gestite dallo Stato e molto altro ancora.

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Di conseguenza può essere di prima importanza riuscire a conservare il proprio numero di telefono nel corso del tempo e evitare di cambiarlo, ecco perché i vari provider ormai da diversi anni lanciano regolarmente offerte dedicate alla portabilità in modo da rubare clienti agli altri provider, ma allo stesso tempo garantire a tutti i consumatori una possibilità di minuto ormai necessaria.

Portabilità in WINDTRE

Un operatore che sembra aver preso alla lettera tutti questi concetti è WINDTRE, il noto operatore tinto d’arancio infatti sul suo sito ufficiale ha lanciato una promozione decisamente interessante, 7,99 € al mese per avere 250 GB di traffico dati connettività 5G al massimo della velocità con minuti imitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici che potete consultare direttamente nel sito ufficiale, in tal caso l’attivazione e il costo di portabilità saranno completamente gratuiti e il tutto sarà espletato in circa tre giorni lavorativi.

Se siete interessati, dunque non vi resta che andare sul sito ufficiale dell’operatore arancione per poi procedere all’attivazione seguendo gli step indicati all’interno della pagina, una volta fatto dovrete attendere i giorni necessari per la portabilità e poi potrei utilizzare la vostra nuova offerta.