WindTre, arrivano nei negozi nuovi device Motorola e TCL

Con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano gli utenti possono acquistare comodamente in piccole rate mensili numerosi smartphone. Tra questi, l’operatore telefonico WindTre ha da poco aggiornato il suo catalogo, aggiungendo in particolare degli smartphone dei noti produttori tech Motorola e TCL, in particolare i nuovi Motorola Moto G57 5G e TCL NXTPAPER 70 Pro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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WindTre aggiunge al suo catalogo due nuovi smartphone a marchio Motorola e TCL

In questi ultimi giorni sono stati aggiunti al catalogo dell’operatore telefonico italiano WindTre due nuovi smartphone. Il primo di questi è uno degli smartphone di casa Motorola, ovvero il Motorola Moto G57 5G. Secondo quanto riportato, i nuovi clienti dell’operatore potranno acquistarlo con rate da zero euro al mese per un totale di 30 rate mensili. Questo sarà possibile abbinando l’acquisto dello smartphone con l’offerta WindTre Start Unlimited 5G Easy Pay da 12,99 euro al mese. Per chi è già cliente, invece, sarà possibile acquistare lo smartphone rispettivamente a 4,99 euro, 3,99 euro e 2,99 euro scegliendo il listino Telefono Incluso, Premium Edition e Limited Edition.

Il secondo smartphone che è stato aggiunto al catalogo appartiene al noto marchio TCL. Si tratta in particolare del nuovo TCL NXTPAPER 70 Pro. Anche quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto dai nuovi clienti abbinando l’offerta WindTre Start Unlimited 5G Easy Pay.

In questo caso, è previsto un costo di 0,99 euro al mese per un totale di 36 rate mensili. Anche in questo caso, potranno acquistare lo smartphone anche i già clienti dell’operatore telefonico WindTre. Nello specifico, si dovrà sostenere una spesa di 5,99 euro al mese con il listino Limited Edition, 6,99 euro con il listino Premium Edition e 7,99 euro con il listino Telefono Incluso.

Insomma, si tratta senza ombra di dubbio di un’occasione davvero imperdibile per tutti coloro che hanno bisogno di un nuovo smartphone e vogliono acquistarlo con l’operatore telefonico WindTre.