WINDTRE 5G gratis torna dal 15 giugno 2026: come averlo a costo zero

WINDTRE 5G Gratis torna protagonista: dal 15 Giugno 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, in tutti i negozi dell’operatore sarà di nuovo possibile attivare l’opzione che abilita il 5G a costo zero per chi è già cliente ma non ha ancora questo servizio attivo. Una mossa di caring, insomma, pensata per chi continua a navigare in 4G pur avendo magari uno smartphone pronto a fare di più.

L’iniziativa non è una novità assoluta. L’operatore l’aveva già lanciata lo scorso anno, tra Maggio, Giugno e i primi giorni di Luglio 2025, con tanto di spot televisivo affidato a Rosario Fiorello. Stavolta la finestra per approfittarne sarà più stretta: l’opzione 5G Gratis resterà attivabile nei punti vendita fino al 30 Giugno 2026. Durante tutto il periodo, WINDTRE potrà spingere la promozione ogni settimana con notifiche push direttamente dall’app, raggiungendo i clienti in target.

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. Anche questa verrà pubblicizzata via SMS e tramite l’app.

Come si attiva l’opzione 5G Gratis nei negozi WINDTRE

Il meccanismo è semplice. Tutti i già clienti WINDTRE prepagati, sia consumer che Partita IVA, che non hanno ancora il 5G attivo, dovranno semplicemente recarsi in un WINDTRE Store e chiedere l’attivazione. L’opzione costa 0 euro al mese a tempo indeterminato e permette di sbloccare la rete 5G mantenendo intatta la propria offerta principale. Il 5G sarà poi utilizzabile dove c’è copertura e con un dispositivo compatibile.

Entro 24 ore dalla richiesta arriverà un SMS di conferma: “Gentile cliente, abbiamo attivato gratis il 5G, come da te richiesto. Per utilizzarlo, e’ necessario un dispositivo compatibile e trovarsi nelle aree coperte dal 5G WINDTRE. Verifica la copertura su windtre.it/5g”. Per controllare che tutto funzioni, basta dare un’occhiata alla sezione Infolinea dell’app, ricordandosi anche di abilitare il 5G dalle impostazioni dello smartphone. In fase di attivazione, il rivenditore potrebbe chiedere di aggiornare i consensi.

Qualche caso particolare merita attenzione. Chi ha già un’opzione 5G a pagamento può scegliere di disattivarla e passare alla versione gratuita, mantenendo il servizio attivo in automatico. Attenzione però: togliendo l’opzione a pagamento spariscono anche eventuali Giga extra che includeva. Chi usa ancora una SIM 3G, quelle con i vecchi loghi Wind e 3 Italia, dovrà prima farla sostituire con una SIM 4G, operazione ancora gratuita, e potrebbe attendere almeno 48 ore prima di procedere. Se invece l’offerta del cliente non prevede nemmeno l’abilitazione LTE, il rivenditore valuterà se serve un cambio listino o se si può attivare direttamente l’LTE e, di conseguenza, anche il 5G.

Le caratteristiche della rete 5G WINDTRE

Una volta ottenuta l’abilitazione, conviene verificare di trovarsi in zona coperta. Al momento la copertura 5G tocca il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in TDD. WINDTRE ha costruito finora la sua rete sullo standard NSA, il Non Standalone, dove la velocità del canale 5G si somma a quella del 4G grazie alla dual connectivity, arrivando a una punta teorica di circa 1,6 Gbps.

Nei documenti di trasparenza tariffaria, però, la velocità massima stimata indicata è di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, dato ripreso anche nei nuovi documenti tecnici e nei bollini 5G. Sul fronte delle differenze tra le due tecnologie, confrontando una portante TDD da 20 MHz con una FDD DSS da 20 MHz, in condizioni di singolo utente e copertura ottimale si arriva a circa 290 Mbps in download per il TDD contro 280 Mbps del FDD DSS, mentre in upload il FDD DSS sale a 70 Mbps contro i 20 Mbps del TDD.

I clienti possono oggi appoggiarsi alle tecnologie 2G, 3G, 4G e 5G. Sul 3G, però, dal 7 Giugno 2024 WINDTRE ha spento la frequenza 2100 MHz, riaccendendola in 4G. La rete 3G continua a funzionare grazie alla banda 900 MHz, destinata comunque a essere dismessa in futuro.