Windows o Linux ? Ecco dove girano meglio i giochi

Con l’avvento delle nuove console portatili come Steam Deck si è fatta largamente strada, l’idea che i titoli nativi Windows possono girare meglio su distribuzione Linux, tutto ciò è stato suffragato dal fatto che il software SteamOS riesci ad ottenere prestazioni decisamente interessanti che di fatto rendono un prodotto competitivo, ecco dunque che i ragazzi di Ars Technica hanno deciso di testare con mano le prestazioni che Linux riesce ad offrire per quanto riguarda i videogiochi, il tutto tenendo in considerazione che ovviamente il lato software soffre di una restrizione caratterizzata dal compilatore per l’emulazione integrato all’interno del sistema, per il resto c’è da porre come presupposto che i sistemi Linux nonché anche SteamOS, danno il meglio soprattutto per quanto riguarda le grafiche integrate e le oscillazioni di prestazioni sono direttamente correlate alla qualità dell’hardware montato a bordo, dettagli che gli sviluppatori hanno cercato di verificare e testare, per farlo hanno utilizzato una postazione composta da CPU AMD Ryzen 7 7700X, motherboard Asrock B650 Pro RS, 32 GB di RAM DDR5 e varie schede grafiche desktop discrete Radeon.

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I risultati

Gli sviluppatori hanno testato diversi giochi sia su Windows che su Linux variando le schede grafiche montate a bordo della loro postazione, in moltissimi giochi i due sistemi si sono praticamente equivalsi fino a quando però non è stato attivato il ray racing, in tal caso, infatti, il sistema Windows ha preso nettamente il largo rispetto al sistema Linux, tutto ciò probabilmente è legato al collo di bottiglia rappresentato dal compilatore software che ovviamente davanti a imponenti moli di dati va in difficoltà, I giochi che hanno mostrato questo comportamento sono: Cyberpunk 2077, Returnal e Assassin’s Creed Valhalla.

Ciò che emerge da questi test e che ovviamente la grafica discreta fa la differenza è che nei sistemi dotati solamente di una grafica integrata l’opzione migliore è proprio quella di puntare su distribuzioni Linux come SteamOS o release basate su quest’ultimo, in tal modo infatti è possibile godere delle ottimizzazioni che il sistema offre con le grafiche integrate se il gioco lo rende necessario.