Windows: chi ha un SSD Samsung deve assolutamente correggere una vulnerabilità

Chi utilizza un PC Windows con SSD Samsung dovrebbe intervenire rapidamente. Il produttore ha segnalato una vulnerabilità rilevante che interessa l’app ufficiale Samsung Magician, il software utilizzato per la gestione delle unità di archiviazione. La falla, identificata come CVE-2025-57836, riguarda diverse versioni recenti dell’app ed è stata segnalata per la prima volta nell’agosto 2025.

Il problema coinvolge le versioni di Samsung Magician dalla 6.3.0 alla 8.3.2 e interessa esclusivamente i sistemi Windows. Secondo quanto comunicato da Samsung, la vulnerabilità nasce da una gestione non corretta dei permessi durante la fase di installazione del software.

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Cosa comporta la vulnerabilità

Durante l’installazione, l’installer di Samsung Magician crea una cartella temporanea con permessi troppo ampi. Questo comportamento può essere sfruttato da un utente senza diritti amministrativi per ottenere un’escalation dei privilegi, arrivando potenzialmente a compromettere il sistema. In alcuni scenari è possibile anche il DLL hijacking, una tecnica che consente di caricare file malevoli all’interno delle directory dell’applicazione, approfittando delle protezioni insufficienti.

In termini pratici, un attaccante potrebbe inserire componenti dannosi nelle cartelle usate da Magician e ottenere l’esecuzione con privilegi elevati. Non si tratta di un rischio teorico marginale, ma di una falla considerata seria, soprattutto in ambienti in cui più utenti condividono lo stesso computer.

La soluzione è già disponibile

Samsung ha risolto il problema con il rilascio di Samsung Magician versione 9.0, disponibile da circa un mese. L’aggiornamento introduce le correzioni necessarie per eliminare la vulnerabilità e rafforzare la gestione dei permessi durante l’installazione.

La nuova versione porta anche un restyling profondo dell’interfaccia, con una dashboard più flessibile, widget configurabili e una presenza ridotta di contenuti promozionali. Dal punto di vista funzionale, l’app continua a svolgere lo stesso ruolo: gestione degli SSD interni ed esterni del marchio, aggiornamenti firmware e monitoraggio dello stato di salute delle unità, incluse schede di memoria e dispositivi USB.

Chi è coinvolto e chi no

È importante chiarire che la vulnerabilità riguarda solo i sistemi Windows. Le versioni di Samsung Magician per macOS e Android non risultano coinvolte. Per chi utilizza un PC Windows con SSD Samsung, l’aggiornamento alla versione 9.0 rappresenta quindi un passaggio necessario per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate.