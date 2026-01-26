Windows 7 e Windows Vista ricevono le ISO complete aggiornate al 2026

Per molti utenti Windows 7 e Windows Vista appartengono a un’epoca chiusa da tempo, fatta di attese infinite all’avvio e prestazioni che oggi farebbero sorridere. Eppure, questi sistemi continuano a esercitare un certo fascino su appassionati, collezionisti digitali e su chi ha ancora bisogno di far girare software legacy difficile da sostituire. Proprio per questo è nata un’iniziativa che ha il sapore di un ultimo, ordinato saluto.

Un membro molto attivo della community Windows, Bob Pony, ha preparato nuove immagini ISO complete di entrambi i sistemi operativi. Si tratta di versioni che includono praticamente tutti gli aggiornamenti ufficiali rilasciati nel corso degli anni, arrivando fino a gennaio 2026. In questo modo è possibile installare oggi Windows 7 o Vista partendo da una base già aggiornata, senza dover rincorrere decine di patch sparse nel tempo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il caso particolare di Windows Vista

La situazione di Windows Vista è forse la più curiosa. Nonostante una reputazione spesso controversa, il sistema ha continuato a ricevere aggiornamenti di sicurezza attraverso il programma Premium Assurance, terminato solo di recente. Questo significa che Vista ha avuto una vita di supporto sorprendentemente lunga, arrivando a sfiorare i vent’anni.

L’ultima patch segna la fine definitiva di quel percorso e ora confluisce in un’unica ISO pronta all’uso. Un piccolo record di longevità, soprattutto se confrontato con i cicli di vita molto più rapidi a cui si è abituati oggi.

Un’operazione nostalgia anche per Windows 7

Anche Windows 7, spesso ricordato come uno dei prodotti più riusciti di Microsoft, riceve lo stesso trattamento. L’immagine aggiornata consente un’installazione pulita e ordinata, ideale per macchine virtuali, PC dedicati o configurazioni pensate per il retrogaming e l’uso di applicazioni datate.

È bene chiarirlo: anche con tutte le patch disponibili, usare questi sistemi come computer principale connesso a internet resta una scelta rischiosa. Il supporto dei software moderni è limitato e le vulnerabilità non possono essere escluse.