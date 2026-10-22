Nebula X1S, il proiettore laser 4K arriva in Italia

Anker porta in Italia Nebula X1S, un proiettore laser triplo 4K che punta a trasformare il salotto in una sala cinematografica, con immagini fino a 300 pollici, Google TV e una luminosità di picco dichiarata di 6.000 ANSI lumen. Il nuovo modello di Anker Innovations è pensato per chi vuole allestire un sistema home cinema senza affrontare installazioni complesse. È disponibile in una versione standard con audio integrato e in un bundle che aggiunge due satelliti wireless per ottenere un’esperienza sonora più coinvolgente.

Immagini 4K con tecnologia laser tripla

Il cuore di Nebula X1S è il motore LaserForge, progettato per combinare luminosità elevata, precisione cromatica e una riproduzione fedele dei contenuti. In modalità Peak Output, utilizzata per esempio nella modalità Conference, il proiettore raggiunge un picco dichiarato di 6.000 ANSI lumen. Anker dichiara una copertura del 106% dello spazio colore Rec.2020 e una precisione cromatica ΔE inferiore o uguale a 0,8. La calibrazione di fabbrica utilizza una tabella 3D LUT con oltre un miliardo di valori colore. Il dispositivo è inoltre certificato ISF e compatibile con Dolby Vision, caratteristiche pensate per migliorare la resa di film e serie TV.

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Per le scene più scure entra in gioco il sistema NebulaMaster, abbinato a un diaframma dinamico a sei lamelle. Secondo i dati dichiarati dal produttore, il contrasto nativo raggiunge 5.000:1, mentre quello dinamico arriva a 56.000:1. L’obiettivo è conservare dettagli nelle ombre e offrire una maggiore profondità alle immagini.

Ottica in vetro e schermo fino a 300 pollici

Anche l’ottica è stata progettata per mantenere elevata la qualità dell’immagine. La lente utilizza 14 elementi interamente in vetro e, secondo Anker, garantisce una nitidezza superiore del 5% rispetto alle soluzioni con componenti in plastica, oltre a una maggiore stabilità della messa a fuoco nel tempo.

La durata dichiarata supera le 30.000 ore di utilizzo, mentre lo zoom ottico motorizzato 1,67x permette di modificare le dimensioni della proiezione senza dover spostare fisicamente il dispositivo. L’immagine può arrivare fino a 300 pollici, mantenendo la risoluzione 4K originale. Un altro elemento distintivo è il micro gimbal integrato, che consente di inclinare automaticamente il proiettore fino a 25 gradi. Questa soluzione facilita il posizionamento in ambienti diversi, riducendo la necessità di intervenire manualmente per trovare l’inquadratura corretta.

Audio surround wireless nella versione bundle

Credits: TecnoAndroid

La configurazione più completa comprende due satelliti wireless che, insieme al sistema audio previsto dal prodotto, permettono di creare un impianto surround 4.1.2 da 200 W basato sulla tecnologia FlexWave. I diffusori dispongono di certificazione IP54 e di una batteria integrata con autonomia dichiarata fino a otto ore. La trasmissione audio avviene tramite Wi-Fi lossless, con una latenza inferiore a 25 millisecondi, per mantenere sincronizzati suono e immagini durante film e contenuti d’intrattenimento.

Chi sceglie la versione standard può contare sugli altoparlanti integrati da 40 W, compatibili con Dolby Audio. Anker dichiara una risposta dei bassi fino a 55 Hz e una pressione sonora massima di 87 dB, caratteristiche che permettono di utilizzare il proiettore anche senza collegare immediatamente un impianto esterno.

Installazione automatica e adattamento agli ambienti

Per semplificare la configurazione, Nebula X1S integra la funzione AI Spatial Adaptation, che analizza la superficie di proiezione e regola automaticamente diversi parametri dell’immagine. Il sistema interviene sulla correzione keystone, sulle dimensioni della proiezione e sulla nitidezza, tenendo conto anche di pareti e ostacoli presenti nell’ambiente.

Il dispositivo può memorizzare le impostazioni di un massimo di 10 ambienti differenti, così da recuperare rapidamente la configurazione corretta quando viene spostato da una stanza all’altra. La gestione termica si affida invece a un sistema di raffreddamento a liquido. Secondo il produttore, questa soluzione migliora del 15% la dissipazione del calore e mantiene il rumore operativo a circa 28 dB a un metro di distanza, un aspetto importante durante le scene più silenziose. Non mancano le funzioni dedicate alla sicurezza: la luminosità si adatta alle condizioni ambientali e alle dimensioni dello schermo, mentre il sistema riduce l’emissione luminosa quando una persona passa davanti alla sorgente laser.

Google TV, Netflix in 4K e funzioni per il gaming

Sul fronte smart, Nebula X1S utilizza Google TV, con accesso a oltre 10.000 app. È supportata anche l’applicazione ufficiale di Netflix in 4K con Dolby Vision, senza dover collegare dispositivi esterni per lo streaming. Il proiettore permette inoltre di riprodurre audio tramite Bluetooth, trasmettere contenuti da smartphone e guardare film in formato 3D con occhiali compatibili DLP Link. Il controllo può avvenire attraverso comandi vocali, telecomando, pulsanti touch oppure tramite l’app Nebula Connect per Android e iOS.

Gli appassionati di videogiochi possono sfruttare le porte HDMI 2.1 con eARC. Anker dichiara una latenza inferiore a 19 millisecondi, con supporto al gaming in 4K a 60 Hz: una dotazione pensata per collegare console e altre sorgenti senza rinunciare a una buona reattività.

Prezzo e disponibilità in Italia

Nebula X1S è disponibile sul mercato italiano al prezzo consigliato di 3.299 euro. La proposta si rivolge a chi desidera una proiezione 4K di grandi dimensioni, funzioni smart integrate e la possibilità di scegliere tra audio incorporato e una configurazione surround wireless più articolata.

Con luminosità elevata, ottica motorizzata e regolazioni automatiche, il nuovo proiettore Anker punta a rendere più semplice la creazione di un home cinema domestico, riducendo la necessità di accessori e interventi manuali.

Fonte: TecnoAndroid