Windows 11 26H1: Microsoft punta tutto su Snapdragon X2

Microsoft si prepara a introdurre una novità che segna una piccola svolta nella storia recente del suo sistema operativo. Con Windows 11 26H1, l’azienda lancerà una versione riservata esclusivamente ai PC basati sulla piattaforma Snapdragon X2 di Qualcomm. È la prima volta che una release di Windows 11 nasce con un perimetro hardware così definito, lasciando temporaneamente fuori le architetture tradizionali.

L’indicazione arriva dai partner hardware: ASUS ha confermato che i futuri ZenBook A14 e A16 con Snapdragon X2 arriveranno sul mercato con Windows 11 26H1 preinstallato. I nuovi ZenBook S14 e S16, equipaggiati con processori Intel e AMD, continueranno invece a basarsi su Windows 11 25H2.

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Una release nuova, non un semplice aggiornamento

Secondo quanto riportato da Windows Central, Windows 11 26H1 non va interpretato come un aggiornamento minore. A differenza della 25H2, costruita sulla stessa base di 24H2, questa versione è una release completamente nuova, nota internamente con il nome in codice “Bromine”.

Dal punto di vista delle funzionalità, non sono attese rivoluzioni evidenti nell’interfaccia o negli strumenti di sistema. Il focus dovrebbe concentrarsi su prestazioni, stabilità e ottimizzazione profonda del sistema operativo per i nuovi chip ARM di Qualcomm, sfruttando in modo più mirato le caratteristiche di Snapdragon X2.

Il nodo dei tempi tra Windows e ARM

Alla base della scelta c’è un problema di allineamento tra i cicli di rilascio. Qualcomm ha bisogno di una nuova piattaforma software per supportare Snapdragon X2, mentre Microsoft non vuole anticipare l’aggiornamento annuale previsto, come da tradizione, nella seconda metà dell’anno. Windows 11 26H1 nasce quindi come eccezione a questa regola.

Uno scenario simile si era già visto nel 2024 con Windows 11 24H2, rimasto per mesi esclusivo dei primi PC Snapdragon X Plus ed Elite, prima di arrivare anche su sistemi x86. Questa volta, però, l’approccio sembra diverso.

Cosa succede a Intel e AMD

I PC con processori Intel, AMD e le piattaforme ARM meno recenti dovrebbero saltare direttamente alla 26H2. Questa versione dovrebbe condividere gran parte della base tecnica con la 26H1, con differenze più formali che sostanziali, segnando una convergenza successiva tra i vari ecosistemi hardware.