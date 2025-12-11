Windows 11 25H2 disponibile anche per utenti Windows 10: problemi all’interfaccia

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Microsoft ha reso disponibile Windows 11 25H2 anche agli utenti che utilizzano ancora Windows 10, eliminando le barriere tra le due versioni del sistema operativo. La mossa rappresenta un nuovo capitolo nella strategia di distribuzione degli aggiornamenti, offrendo una possibilità di estendere la vita dei PC compatibili. Tuttavia l’aggiornamento è accompagnato da una serie di criticità che Microsoft stessa riconosce ufficialmente, con problemi gravi all’interfaccia grafica che coinvolgono componenti fondamentali come menu Start, Esplora File e barra delle applicazioni. La disponibilità senza distinzioni solleva interrogativi sull’opportunità di aggiornare immediatamente.

Distribuzione unificata ma requisiti hardware invariati

Microsoft inserisce tutti i PC giudicati compatibili con Windows 11 nel canale di distribuzione della versione 25H2. La scelta elimina barriere tra chi utilizza già Windows 11 e chi arriva da Windows 10, creando un percorso di aggiornamento diretto. L’approccio semplifica la gestione per gli utenti ma non modifica i requisiti hardware controversi introdotti nel 2021. Restano obbligatori il chip TPM 2.0 e processori più recenti, criteri che hanno escluso milioni di computer ancora perfettamente funzionanti. Il Trusted Platform Module 2.0 è un chip di sicurezza hardware che molti PC prodotti prima del 2016 non possiedono. I processori supportati includono Intel dall’ottava generazione in poi e AMD Ryzen dalla serie 2000, lasciando fuori hardware solo pochi anni più vecchio.

Per verificare la compatibilità continua a essere necessaria l’app Controllo Integrità PC fornita da Microsoft. Lo strumento analizza il sistema e comunica se soddisfa tutti i requisiti oppure indica quali componenti risultano incompatibili. Molti utenti hanno scoperto che i loro PC relativamente recenti non superano i controlli a causa della mancanza di TPM 2.0 o processori non supportati. Anche gli utenti con versione 23H2, ormai fuori supporto, ricevono comunque l’aggiornamento alla 25H2. Microsoft considera questa concessione un modo per mantenere i sistemi aggiornati con le ultime patch di sicurezza. La versione 23H2 ha raggiunto la fine del supporto ufficiale, quindi non riceve più aggiornamenti di sicurezza regolari a meno di passare a una versione più recente.

Ciclo di vita sempre più breve

Il ciclo di vita sempre più breve del sistema operativo crea una gestione più faticosa per utenti e amministratori IT. Microsoft rilascia ora aggiornamenti maggiori con cadenza annuale o biennale, ognuno con il proprio ciclo di supporto limitato. Gli utenti devono aggiornare regolarmente per continuare a ricevere patch di sicurezza, un ritmo significativamente più rapido rispetto al passato quando le versioni di Windows ricevevano supporto per cinque o più anni. Questa strategia allineata a quella dei sistemi operativi mobile genera frustrazione tra utenti che preferivano stabilità a lungo termine. Le aziende in particolare faticano a validare e distribuire aggiornamenti con questa frequenza, dovendo testare compatibilità con software aziendale critico e formare personale su eventuali modifiche all’interfaccia.