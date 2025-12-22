Wikipedia 2025: tra i più cercati ci sono Sinner e Papa Francesco

Il 2025 ha presentato un quadro interessante delle passioni e degli interessi degli utenti italiani. A tal proposito, sono state analizzate le statistiche di Wikipedia. Da tali dati è emerso che gli interessi degli italiani vanno dal tennis internazionale alla spiritualità, passando per la musica e la cronaca nera. Al centro di tale scenario spicca Jannik Sinner, che con 3.877.370 visite. La curiosità verso il giovane tennista non si ferma alle partite. La rivalità con Carlos Alcaraz, entrato nella top 10 con 1.826.086 visite, ha catturato l’attenzione del pubblico. Parallelamente, la sfera religiosa continua a esercitare un fascino forte. Papa Francesco con 3.144.224 consultazioni e Papa Leone XIV con 3.025.143 visite si posizionano ai vertici delle ricerche. Mentre la curiosità per la storia ecclesiastica include anche la Lista dei papi (2.309.967 visite) e figure come Papa Giovanni Paolo II (1.717.407 visite).

Ecco come evolvono le ricerche degli italiani su Wikipedia nel 2025

Non mancano poi gli interessi più insoliti. Il fascino del true crime, ad esempio, continua ad esercitare il suo richiamo. La figura di Ed Gein ha attratto quasi due milioni di lettori (1.963.923 visite). Mentre il Delitto di Garlasco ha registrato 1.802.455 consultazioni, ciò anche considerando i recenti sviluppi emersi sul caso. Un evento che ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti.

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Nel frattempo, il mondo della musica guadagna un suo ruolo in tale scenario grazie a Lucio Corsi. La sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo ha generato un’impennata di curiosità con 2.640.402 visite. L’interesse verso la Rai (2.552.962 accessi) conferma, inoltre, il ruolo centrale dei media tradizionali nella vita culturale e sociale del Paese.

In definitiva, il 2025 racconta un Paese dalle curiosità diversificate, dove la passione per lo sport, la spiritualità, la musica e i misteri del crimine convivono in uno stesso spazio digitale. Le pagine più visitate su Wikipedia non sono solo numeri: riflettono le emozioni, gli interessi e le tensioni culturali che hanno segnato l’anno degli italiani.