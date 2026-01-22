Wi-Fi da spazio alla ferrovia: Starlink arriva sui convogli Italo

Chiunque viaggi spesso per lavoro o per piacere conosce fin troppo bene quella sensazione di impotenza che si prova quando, proprio nel bel mezzo di una riunione importante o di una scena clou di una serie TV, la connessione del treno decide di abbandonarci. Saliamo a bordo dei convogli ad alta velocità carichi di buone intenzioni, pronti a portarci avanti con i compiti della giornata, per poi scontrarci con la realtà di gallerie interminabili e tratti isolati dove lo smartphone sembra diventare un oggetto d’arredamento. È una sfida che dura da anni, ma sembra che Italo abbia finalmente deciso di dare una scossa decisiva al sistema, puntando su una tecnologia che fino a poco tempo fa apparteneva più ai racconti di fantascienza che alla realtà ferroviaria quotidiana: la costellazione satellitare Starlink. Italo porta Starlink sui treni ad alta velocità per connettività stabile A partire dal mese di maggio, infatti, la flotta di Italo inizierà a integrare il servizio sviluppato da Elon Musk per garantire una navigazione che promette di essere finalmente all’altezza delle aspettative. La notizia interessante non è solo il miglioramento tecnico in sé, ma il fatto che Italo sia diventata la prima società ferroviaria al mondo a scommettere in modo così massiccio su questa soluzione. Il piano è ambizioso e non si ferma a una fase sperimentale limitata, poiché l’obiettivo dichiarato è quello di coprire l’intera flotta entro un anno, offrendo il servizio in modo gratuito a tutti i passeggeri, senza distinzioni tra chi viaggia in Smart o chi preferisce il comfort della Club Executive. Questo passo in avanti si inserisce in un momento di grande fermento per l’azienda, che ha visto cambiare i propri assetti societari con l’ingresso di MSC, colosso della logistica che ora detiene quasi la metà della società. Non è solo una questione di investimenti invisibili sotto la scocca dei treni, perché anche l’occhio vuole la sua parte. Vedremo infatti comparire una nuova fascia color oro sulla storica livrea rosso scuro, un dettaglio estetico che serve a marcare visivamente l’inizio di una nuova era. E a proposito di futuro, la flotta è destinata a espandersi ulteriormente con l’arrivo di dodici nuovi convogli Alstom previsto per il 2027, segno che la strategia di crescita è a lungo termine. Tornando alla connettività, i vantaggi promessi da Starlink non sono sfumature da tecnici, ma benefici concreti per chiunque utilizzi un dispositivo mobile. Si parla di un aumento della velocità di circa il sessanta per cento e, dato ancora più rilevante per chi fa videochiamate, di un dimezzamento della latenza. Questo significa che i fastidiosi ritardi audio e video dovrebbero diventare un ricordo del passato. Per garantire che tutto questo avvenga in totale sicurezza, verranno implementati sistemi di autenticazione moderni, proteggendo la privacy di migliaia di utenti che ogni giorno scambiano dati sensibili durante il tragitto. Italo rivoluziona il viaggio digitale con Starlink e 5G integrato Tuttavia, Italo non sta puntando tutto solo sullo spazio. C’è anche un grande lavoro a terra, portato avanti in collaborazione con Nomad Digital, per potenziare il segnale 5G proprio nei punti più ostici, come le gallerie dell’Appennino che da sempre rappresentano il buco nero della connettività italiana. A completare questa trasformazione digitale ci penserà una nuova applicazione ufficiale, pensata per essere molto più di un semplice raccoglitore di biglietti. Diventerà un vero portale di intrattenimento con film e contenuti on demand, integrando sistemi di pagamento rapidi come Apple Pay e Google Pay. L’idea di fondo è trasformare il viaggio in treno in un’esperienza continua, dove il tempo trascorso tra una città e l’altra non sia più un’attesa, ma un momento di vita digitale perfettamente integrato e senza compromessi.