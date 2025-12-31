WhatsApp: un semplice messaggio può rubarvi l’account in pochi secondi

Al giorno d’oggi l’applicazione di messaggistica certamente più diffuse in tutto il mondo è WhatsApp, la nota piattaforma tinta di verde gode infatti di una popolarità davvero impressionante acquistata nel corso degli anni grazie ai propri servizi offerti alla community che ovviamente sono molto apprezzati e hanno permesso all’applicazione di diventare uno standard davvero inarrivabile.

Al giorno d’oggi, dunque tutti gli utenti usano WhatsApp e quest’ultima è presente su quasi ogni smartphone del pianeta, questo elemento ha trasformato l’applicazione in un vero e proprio record dal momento che il numero di account attivi ha superato quota 2 miliardi ormai da diversi anni e continua a crescere in modo importante, tutta questa popolarità purtroppo però ha attratto anche i truffatori, questi ultimi vedono infatti un WhatsApp una possibile fonte di guadagno importante poiché ovviamente WhatsApp consente di truffare più persone contemporaneamente aumentando le probabilità di successo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Di conseguenza le truffe online sono diventate una vera e propria costante su WhatsApp che non lascia scampo alle vittime, abbassare la guardia infatti può essere molto pericoloso poiché può portare alla perdita di soldi o di dati sensibili account compreso.

Truffa colpisce in Italia

La truffa di cui vi parliamo oggi sta colpendo numerosi utenti qui in Italia, creando non pochi problemi, i truffatori sfruttano meccanismo davvero semplice, contattano la vittima fingendosi degli utenti comuni chiedendo di restituire un codice sei cifre inviato per sbaglio, la vittima effettivamente avrà ricevuto un codice, ma quest’ultimo non è lì a caso, è un codice OTP generato da WhatsApp nel momento in cui i truffatori tenteranno di entrareall’interno dell’account della vittima, questo codice però viene inviato al numero vero e proprio del malcapitato e dunque i truffatori hanno bisogno di entrarne in possesso e tramite questo stratagemma alle volte riescono a indurre la vittima a inviare questo codice, se doveste essere contattati nelle medesime modalità, la cosa migliore da fare è non rispondere e non dichiarare nessun tipo di dato con leggerezza, ricordate che diffondere i dati personali sul web è sempre un’idea sbagliata.