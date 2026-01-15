WhatsApp, quando il pericolo arriva da chi conosci

La nuova ondata di truffe su WhatsApp non ha bisogno di numeri anonimi né di messaggi sgrammaticati. Al contrario, si insinua nelle conversazioni quotidiane attraverso volti familiari, nomi salvati in rubrica e rapporti di fiducia costruiti nel tempo. Il copione è ormai rodato ma continua a funzionare. Si parte da un messaggio breve, cordiale, apparentemente innocuo, che invita a votare una giovane ballerina impegnata in un concorso. La ragazza, spesso chiamata Federica, viene presentata come la figlia di un’amica o una conoscente, rendendo la richiesta credibile e difficile da ignorare. Non si parla di denaro, non si chiede nulla di impegnativo, solo un gesto rapido “per dare una mano”. Proprio questa semplicità è l’elemento chiave che spinge molte persone ad abbassare la guardia.

Il messaggio arriva da un contatto reale. Magari da un parente o da un amico stretto, e questo basta ad eliminare ogni sospetto. In realtà, dietro quel link si nasconde un meccanismo studiato per sottrarre l’account WhatsApp dell’utente, trasformandolo a sua volta in un nuovo veicolo di diffusione della truffa. Il fenomeno si regge su una catena silenziosa, dove ogni vittima diventa inconsapevolmente complice del raggiro successivo, alimentando una diffusione rapida e difficile da fermare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

WhatsApp, come funziona il raggiro e come evitarlo

Dopo aver cliccato sul collegamento, l’utente viene indirizzato verso una pagina che simula un sito legittimo. Qui viene richiesto di inserire un codice ricevuto via SMS o di confermare alcuni dati, con la scusa di rendere valido il voto. È in quel momento che l’account WhatsApp viene sottratto. Non serve installare applicazioni né autorizzare operazioni strane. Basta seguire le istruzioni e il controllo passa ai truffatori. Una volta ottenuto l’accesso, questi iniziano a inviare lo stesso messaggio a tutti i contatti della vittima, sfruttando la credibilità del profilo appena compromesso.

In alcuni casi, il raggiro si evolve ulteriormente. Dal profilo rubato partono richieste di denaro, giustificate da improvvise difficoltà economiche o emergenze personali. Difendersi richiede attenzione e un cambio di abitudini. Su WhatsApp non bisogna mai cliccare su link sospetti, nemmeno quando arrivano da persone conosciute. Un dubbio va sempre chiarito con una telefonata diretta. Spesso è sufficiente per scoprire che il messaggio non è stato inviato volontariamente. È fondamentale controllare periodicamente la sezione dei dispositivi collegati e attivare la verifica in due passaggi, uno strumento semplice ma efficace per ridurre i rischi. In caso di sospetto, agire subito può limitare i danni e impedire che altri cadano nello stesso tranello. La prudenza resta l’unica vera difesa in un ambiente digitale dove la fiducia viene spesso usata come arma.