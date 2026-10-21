WhatsApp su iPhone lavora a un browser interno per tutti i link

WhatsApp sta lavorando a una novità che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti iPhone aprono i collegamenti ricevuti nelle chat. L’app di messaggistica punta infatti a estendere il suo browser integrato a tutti i link condivisi nelle conversazioni, e non più soltanto ad alcuni indirizzi legati alle attività commerciali. L’idea è semplice e permetterebbe di consultare una pagina web senza uscire dall’applicazione e senza passare dal browser predefinito del telefono.

Non si tratta di un’idea nata dal nulla. Già a maggio dello scorso anno WhatsApp aveva iniziato a sperimentare una funzione pensata per mostrare all’interno dell’app alcuni siti aziendali protetti dal protocollo HTTPS. In quel caso il supporto era limitato e chi preferiva la vecchia strada poteva comunque aprire il collegamento nel proprio browser abituale grazie al menu con i tre puntini. Adesso il progetto sembra fare un passo deciso in avanti.

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Come funzionerà il browser interno di WhatsApp su iPhone

La funzione per ora non è ancora disponibile nemmeno per chi partecipa al programma di prova. I riferimenti sono però emersi nell’ultima versione beta distribuita tramite TestFlight, insieme ad alcune schermate che mostrano con una certa precisione come dovrebbe presentarsi l’opzione una volta pronta. Il percorso da seguire sarà quello di Impostazioni e poi Chat, dove comparirà una nuova voce dedicata proprio al browser interno.

Da lì gli utenti potranno decidere se far aprire i collegamenti direttamente dentro WhatsApp oppure continuare a usare il browser predefinito dell’iPhone. Una volta attivata, la funzione consentirà di aprire qualsiasi link inviato o ricevuto nella schermata della chat. La prima volta che l’opzione verrà abilitata comparirà una scheda nella parte bassa dello schermo con una breve spiegazione del funzionamento. Il messaggio chiarirà che da quel momento ogni collegamento potrà essere aperto all’interno dell’applicazione invece che nel browser di sistema.

Nessun obbligo comunque. La scelta resterà sempre reversibile e il browser predefinito potrà essere ripristinato in qualsiasi momento con pochi tocchi, tornando così al comportamento classico a cui gli utenti sono abituati da anni.

Cookie, cache e privacy dei collegamenti

La stessa schermata delle impostazioni offrirà anche alcuni strumenti di gestione dei dati. Sarà possibile cancellare i cookie, la cache e le altre informazioni di navigazione memorizzate dal browser integrato di WhatsApp. Una possibilità utile per chi vuole tenere sotto controllo ciò che resta salvato sul telefono dopo aver visitato le pagine aperte dalle conversazioni.

C’è poi il capitolo della privacy, che per un servizio di messaggistica pesa sempre parecchio. Secondo quanto emerso, WhatsApp non è in grado di vedere i link condivisi nelle conversazioni né di sapere quali vengano effettivamente aperti dagli utenti. Il passaggio all’interno dell’app, quindi, non dovrebbe tradursi in un monitoraggio dei collegamenti scambiati tra contatti.

Sui tempi di arrivo invece mancano indicazioni concrete. Come accade spesso con le novità individuate nelle versioni di prova di WhatsApp su TestFlight, al momento non è stata comunicata alcuna data per il rilascio della funzione ai beta tester e tantomeno per la sua diffusione al grande pubblico.

Fonte: TecnoAndroid