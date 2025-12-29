WhatsApp: la truffa di fine anno colpisce senza sosta

L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti gli utenti al mondo senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota applicazione infatti conta miliardi di account attivi che ogni giorno si scambiano messaggi di ogni genere, tutto questo è frutto ovviamente delle ottime funzionalità incluse con l’applicazione che vengono ogni mese aggiornate dal team di sviluppo che si occupa di rilasciare update costanti in grado di mantenere l’applicazione agli apici delle sue possibilità.

Di conseguenza le norme numero di utenti che periodicamente utilizza WhatsApp annovera soprattutto persone normali ma purtroppo anche utenti poco raccomandabili come i truffatori, nello specifico questi ultimi vedono in WhatsApp la possibilità di guadagnare facilmente a discapito dei malcapitati che cascano nelle truffe, anche l’Italia viene colpita sistematicamente da veri e propri attacchi alla popolazione sottoforma di truffe online e purtroppo ogni tanto qualcuno ci casca perdendo soldi in modo irrecuperabile.

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Ovviamente nonostante le festività, i truffatori non vanno in vacanza e anzi sfruttano il periodo dal momento che il maggiore fermento porta molte persone ad abbassare la guardia, scopriamo insieme dunque come funziona la truffa che sta colpendo davvero tante persone negli ultimi tempi.

Truffa subdola e letale

La truffa di cui parliamo oggi consiste in un gruppo all’interno del quale la vittima viene aggiunta senza preavviso e dove verrà proposto a quest’ultima di ottenere soldi facilmente semplicemente svolgendo alcuni semplici compiti come mettere like ad alcuni video, il vero paradosso è che i truffatori realmente invieranno dei bonifici di qualche decina di euro, promettendo di guadagnare ancora di più, ecco che in un secondo momento i truffatori poi colpiscono veramente, ad un certo punto infatti chiedono al malcapitato di inviare una somma di qualche centinaio di euro promettendo la restituzione con gli interessi, inutile stare a dire che quei soldi non farebbero mai ritorno e i truffatori sparirebbero con il malloppo in un attimo.