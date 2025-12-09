WhatsApp: attenti, se finite in questo gruppo rischiate i vostri soldi

L’applicazione di messaggistica usata di più al mondo ogni giorno sicuramente WhatsApp, gli utenti utilizzano infatti tutti i giorni i propri smartphone per mandare messaggi e ovviamente lo fanno proprio tramite l’applicazione, quest’ultima arrivata ormai oltre un decennio fa adesso è l’applicazione più presente in tutti i dispositivi, questo poiché ovviamente offre funzionalità molto appetibili che concorrono a permettere agli utenti di restare connessi gli uni con gli altri.

Tutto ciò ha trasformato WhatsApp in una vera e propria piazza globale che annovera miliardi di account che si scambiano messaggi ogni giorno, all’interno di questa sottile ragnatela di utenti però purtroppo si celano dei nodi problematici, stiamo parlando dei truffatori o delle organizzazioni truffaldine, le quali nascono con l’obiettivo di ottenere soldi in modo illecito proprio dagli altri utenti truffandoli, si punta infatti ad ottenere denaro in modo diretto oppure informazioni sensibili da poter usare per lo stesso fine.

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Le truffe su WhatsApp dunque ormai sono all’ordine del giorno e lo sono purtroppo anche qui in Italia, sempre più utenti infatti stanno accusando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali si celano proprio i truffatori che vogliono ingannarli per ottenere i loro soldi, scopriamo l’ultima truffa esplosa qui in Italia negli ultimi tempi.

Un gruppo davvero singolare

La truffa in questione si presenta agli occhi della vittima in modo abbastanza banale, la vittima infatti viene aggiunta all’interno di un gruppo senza nessun tipo di preavviso e qui le verrà proposto di ottenere facili guadagni semplicemente mettendo like ad alcuni video, i truffatori invieranno davvero dei bonifici di qualche decina di euro in modo da far abbassare la guardia al malcapitato, proprio questo però sarà fatale dal momento che in un secondo momento scatterà la truffa vera e propria, i truffatori infatti chiederanno alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendole la restituzione integrale della cifra più gli interessi decisamente consistenti, ovviamente come potete intuire da soli non appena inviati quei soldi non farebbero mai più ritorno al legittimo proprietario.