WhatsApp: attenti alla truffa del gruppo regala soldi

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza praticamente tutti i giorni per non dire tutte le ore WhatsApp, l’applicazione di messaggistica è attualmente la più diffusa in tutto il pianeta dal momento che risulta installata sulla stragrande maggioranza dei dispositivi in circolazione attualmente, WhatsApp annovera infatti davvero tantissimi account attivi contemporaneamente e si è trasformato in una vera e propria ragnatela di aggregazione che consente ad ogni utente di restare in contatto con tantissimi altri utenti contemporaneamente.

Questa caratteristica implicita dell’applicazione ovviamente ha attirato le attenzioni di utenti poco raccomandabili che ovviamente vogliono entrare appositamente in contatto con tante persone nello stesso momento, ovviamente come potete intuire da soli stiamo parlando dei truffatori, questi ultimi infatti hanno bisogno proprio di contattare tante persone in modo da aumentare il numero di attacchi e garantirsi così una possibilità di successo decisamente più elevata, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo e ovviamente Italia compresa, le truffe online su WhatsApp sono infatti ormai all’ordine del giorno e ce ne sono di vario genere.

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La nuova truffa in Italia

Qui in Italia di recente una nuova truffa su WhatsApp sta creando decisamente molti problemi, gli utenti infatti vengono aggiunti all’improvviso all’interno di un gruppo dove i truffatori che si spacciano per dei collaboratori YouTube ufficiali propongono di ottenere facili guadagni semplicemente mettendo like ad alcuni video che vengono inviati nel gruppo, in cambio i truffatori inviano realmente dei pagamenti di qualche decina di euro tramite bonifico, salvo poi chiedere alla vittima di inviare un pagamento a sua volta di qualche centinaio di euro promettendo la restituzione dell’intera somma con gli interessi, in parole povere i truffatori fanno un piccolo investimento garantendosi un ritorno economico da parte delle vittime che cascano nella truffa.

Se anche voi siete stati contattati con le medesime modalità, non rispondete e anzi uscite immediatamente dal gruppo per evitare di entrare all’interno di questo circolo vizioso.