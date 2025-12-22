WearOS: l’app Meteo ha smesso di funzionare su tutti gli smartwatch

Recentemente vi avevamo parlato di come Google stesse iniziando tutte le procedure correlate alla dismissione dell’app meteo, ora quasi ironicamente quest’ultima ha smesso di funzionare completamente su tutti i dispositivi dotati di WearOS, nello specifico stiamo parlando di smartwatch compresi quelli appartenenti alla linea Pixel Watch.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa succede

Nello specifico, quando si va a richiamare l’applicazione dal proprio smartwatch, quest’ultima mostra un errore durante la fase di caricamento con la comparsa di un pulsante “Retry” che fa piombare l’applicazione in un loop tra caricamenti ed errori, di fatto quest’ultima non è utilizzabile, se inizialmente si era pensato alle conseguenze della dismissione dell’App Google Meteo ora tutto sembra più chiaro grazie proprio a Google stessa,

La società infatti ha confermato che si tratta di un bug e che sta lavorando ad una risoluzione, il messaggio dal team di sviluppo specifica però che non è ancora chiaro quando un update risolutivo arriverà e che non è in grado di fornire una previsione, nel frattempo invita dunque gli utenti a rivolgersi ad applicazioni di terze parti per quanto riguarda il meteo, ovviamente aspettando l’arrivo di un fix.

È confermato dunque che si tratta di un semplice bug all’interno dell’applicazione che non permette di utilizzarla, ovviamente veniva spontaneo pensare si trattasse dell’inizio dell’addio all’App Google meteo ma a quanto pare non è così, fermo restando che prima o poi quel momento arriverà e nonostante tutto gli utenti dovranno comunque rivolgersi ad applicazioni terze, sicuramente questo piccolo incidente di percorso può essere un ottimo step per iniziare a valutare alternative alla classica applicazione Google Meteo.

Non rimane dunque che attendere per capire quando Google rilascerà un update correttivo sempre se lo rilascerà, allo stato attuale però non si tratterà di un qualcosa di immediato ma probabilmente dovremmo aspettare la fine delle festività per sapere qualcosa in più.