Volkswagen Polo Young: l’utilitaria per neopatentati parte da 18.900 euro

La Volkswagen Polo Young arriva con un prezzo studiato per chi ha appena messo le mani sulla patente e vuole iniziare a guidare senza svuotare il portafoglio. La casa tedesca ha pensato proprio ai neopatentati, a chi cerca un’utilitaria con un po’ di stile ma senza spese folli. E il risultato è una versione d’accesso che, almeno sulla carta, sembra fatta apposta per i più giovani.

Parliamo della sesta generazione dell’utilitaria, quella disponibile solo a cinque porte e aggiornata a metà 2021, costruita sulla piattaforma modulare MQB A0. La produzione in Europa si è fermata il 2 luglio 2024, ma è proseguita in Sudafrica anche per gli esemplari che arrivano sul mercato italiano. La Polo Young monta il 1.0 aspirato da 80 CV abbinato al cambio manuale a cinque rapporti, e parte da 22.250 euro. C’è però un dettaglio interessante: in questa fase di lancio, con permuta o rottamazione, il prezzo scende fino a 18.900 euro. Niente male, se si considera che la versione Life a benzina con lo stesso motore costa 23.900 euro.

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Cosa offre la Volkswagen Polo Young

La dotazione di serie non è affatto risicata, anzi. Sulla Volkswagen Polo più economica della gamma troviamo i cerchi in lega da 15 pollici, i vetri posteriori oscurati, i gruppi ottici anteriori a LED, il climatizzatore manuale e la strumentazione digitale. Da segnalare anche l’infotainment da 8 pollici con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la piastra di ricarica per i dispositivi, i sensori di parcheggio posteriori e tutti gli Adas obbligatori.

Questa è la prima generazione di Polo a dire addio alla carrozzeria a tre porte, e in cambio offre un’abitabilità davvero buona. Il bagagliaio è cresciuto di circa il 25%, passando da 280 a 351 litri di capacità. Sul fronte tecnologico la sesta serie ha fatto un bel salto, introducendo un quadro strumenti completamente digitale chiamato Active Info Digital Display Cockpit. È stata la prima vettura del segmento utilitarie a montarlo. Tra i sistemi di assistenza alla guida ci sono il rilevamento dei segnali stradali, l’assistenza per gli angoli ciechi e la frenata automatica d’emergenza.

Con l’offerta attuale la Polo Young è diventata il punto d’ingresso più conveniente di tutta la gamma. Il listino? Si va da 22.250 euro (18.900 euro con permuta o rottamazione) a 30.400 euro per la Polo 1.0 TSI 115 CV DSG R-Line Plus, insomma varia a seconda di quel che si cerca e la disponibilità non potrebbe essere più ampia.