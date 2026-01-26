Volantino SUPER SPECIALE Esselunga: un sogno ad occhi aperti

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Promozioni imperdibili per la casa

C’era una volta, nella fiaba della Sirenetta, Ursula, la strega del mare, che prometteva di esaudire ogni desiderio… ma chiedeva sempre qualcosa in cambio. E se ti dicessimo che da Esselunga le cose funzionano diversamente? Qui non ci sono streghe malvage, solo elettrodomestici che realizzano i tuoi desideri domestici senza trucchi e senza sorprese. Sogni un bucato perfetto, un frigorifero ordinato o un’asciugatrice super veloce? Da Esselunga ogni prodotto è pensato per rendere la tua vita più semplice, comoda e soprattutto senza stress. La qualità incontra il prezzo giusto, il design incontra la praticità, e ogni giorno in casa diventa un piccolo momento di magia.

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Promozioni imperdibili per la casa

Nel reparto dedicato, la lavatrice DAYA al prezzo superbo di appena 229 euro conquista al primo sguardo con la sua velocità sorprendente e i comandi intuitivi, perfetta per un bucato rapido e senza pensieri. Accanto, il frigorifero combinato DAYA al costo estremamente conveniente di soli 199 euro stupisce con una gestione intelligente degli spazi e ripiani ordinati che tengono tutto sotto controllo.

Per chi ama i grandi marchi, la lavatrice WHIRLPOOL a 339 euro garantisce affidabilità costante e cicli equilibrati, assicurando risultati sempre uniformi. La asciugatrice WHIRLPOOL al costo stracciato ora imperdibile 479 euro sorprende per la sua rapidità formidabile e il comfort immediato, rendendo i tessuti pronti in pochissimo tempo. Chi cerca prestazioni elevate e lunga durata apprezzerà la lavatrice HOOVER al prezzo davvero unico ed introvabile 349 euro, potente e resistente. Infine, il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro seduce con il suo design contemporaneo, superfici eleganti e controlli semplici, portando stile e carattere nella tua cucina. Punta su Esselunga e saprai di vincere!