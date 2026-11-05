Volantino Euronics, Galaxy S26 Ultra a 899 euro con TechBack

Il Black Friday quest’anno si presenta con qualche giorno di anticipo, almeno per chi è abituato a fare acquisti tra gli scaffali di una delle catene di elettronica più conosciute in Italia. Il nuovo volantino Euronics mette sul piatto una serie di sconti dedicati alla tecnologia, riservati però agli iscritti al programma Star Club e validi fino all’11 novembre. Oltre ai prezzi ribassati c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero, un’opzione che per molti può fare davvero la differenza quando si parla di acquisti più impegnativi per il portafoglio.

La selezione è piuttosto varia e tocca diverse categorie di prodotto, dai computer portatili agli smartphone fino ai televisori. Chi aspettava il momento giusto per rinnovare qualche dispositivo in casa trova quindi parecchio materiale su cui ragionare, con alcune offerte tech messe in primo piano dalla catena e pensate per attirare l’attenzione già in queste settimane, ben prima del classico venerdì di sconti.

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Notebook e smartphone tra le proposte più interessanti

Tra le occasioni più evidenti del volantino spicca il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3i, proposto a 799,99 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato è di qualche centinaio di euro, una cifra non da poco per un portatile di questa fascia. La dotazione è di tutto rispetto: 16GB di RAM, un SSD da 512GB e un processore Intel Core 7, a cui si aggiungono le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il display è da 15,3 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, quindi adatto sia al lavoro quotidiano sia allo studio o all’intrattenimento.

Per chi invece ha in mente di cambiare telefono, il momento sembra decisamente favorevole. Nei negozi della catena si trova infatti Galaxy S26 Ultra nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna al prezzo di 899 euro. C’è però una condizione da tenere presente, perché la cifra è legata alla formula TechBack. In pratica bisogna portare in negozio il proprio vecchio smartphone, che viene valutato e permette di ottenere uno sconto sul prezzo di listino. Si tratta di un meccanismo ormai piuttosto diffuso, utile anche per dare una seconda vita a un dispositivo che altrimenti finirebbe dimenticato in un cassetto. Galaxy S26 Ultra resta comunque un top di gamma a tutti gli effetti. Sotto la scocca lavora il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, mentre sul fronte fotografico il sensore principale arriva a 200MP. L’autonomia è affidata a una batteria da 5.000 mAh, un valore che sulla carta promette di accompagnare senza troppi pensieri l’intera giornata.

Una smart TV da 65 pollici a meno di 500 euro

Chiude la carrellata delle proposte più interessanti una smart TV Hisense da 65 pollici, offerta a 449 euro con uno sconto di 300 euro. Per uno schermo di queste dimensioni è un prezzo che difficilmente passa inosservato. Il televisore sfrutta la tecnologia LED e offre una risoluzione Ultra HD 4K, con il sistema operativo VIDAA OS a gestire app e contenuti. Non mancano tre porte HDMI, sufficienti per collegare console, decoder, soundbar e altri dispositivi senza dover continuamente staccare e riattaccare cavi. Le dimensioni generose e la dotazione la rendono adatta tanto al salotto quanto alla camera da letto.

Naturalmente quelli citati sono solo alcuni dei prodotti in promozione, perché il volantino comprende molte altre occasioni che possono essere sfogliate nel dettaglio. Il nuovo volantino Euronics che anticipa il Black Friday è già disponibile nei punti vendita della catena e resterà valido fino all’11 novembre, sempre con le offerte riservate ai clienti iscritti a Star Club.

Fonte: TecnoAndroid