Vodafone Start-Pro rafforza il 5G con offerte fino a GIGA ILLIMITATI

Vodafone continua a muoversi su più livelli nel mercato mobile, costruendo offerte che non puntano solo sul prezzo ma anche sulla qualità complessiva dell’esperienza. La famiglia Start-Pro rappresenta il punto di partenza ideale per chi vuole entrare nel mondo Vodafone senza rinunce, mentre le proposte Ultra e Young completano il quadro con soluzioni più mirate.

Vodafone Start e Vodafone Pro per chi cerca equilibrio

All’interno del pacchetto Vodafone Start-Pro, la proposta più accessibile è Vodafone Start. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 150 giga di traffico dati in 5G alla massima velocità, il tutto a 9,95 euro al mese. Una soluzione pensata per un utilizzo quotidiano completo, con una quantità di dati che copre senza difficoltà streaming, social e lavoro in mobilità.

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Salendo di livello si trova Vodafone Pro, che mantiene la stessa struttura di base ma porta il traffico dati a 250 giga in 5G, con un costo di 11,95 euro al mese. La differenza si gioca tutta sulla maggiore libertà di navigazione, pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.

Le versioni già cliente con dati illimitati

Vodafone riserva un trattamento dedicato a chi possiede o attiva una linea fissa per la casa. Le offerte Vodafone Start già cliente e Vodafone Pro già cliente includono traffico dati illimitato in 5G, oltre a minuti illimitati e 200 SMS.

Entrando nei dettagli, Vodafone Start già cliente è disponibile ad un prezzo di 9,95 euro al mese, mentre Vodafone Pro per i già clienti costa invece a 11,95. In entrambi i casi non ci sono soglie da rispettare, il che rappresenta un chiaro vantaggio.

Vodafone Ultra per chi non accetta compromessi

I più esigenti possono invece fare riferimento alla Vodafone Ultra, offerta che mette a disposizione minuti illimitati, 200 messaggi e internet senza limiti in 5G a 19,95 euro al mese. È una proposta pensata per chi vuole sfruttare al massimo la rete Vodafone, senza limiti e senza condizioni legate ad altri servizi.

Vodafone Young per gli under 30

Il listino si completa con Vodafone Young, dedicata a chi ha meno di 30 o di 18 anni. Vodafone Young 30 offre 200 giga in 5G, minuti illimitati anche verso numeri europei, Vodafone Club con SmartPay e Rete sicura a 9,99 euro al mese. Vodafone Young 18 propone una struttura simile con 100 giga e SMS illimitati, allo stesso prezzo, che scende a 6,99 euro per chi ha Vodafone anche a casa.